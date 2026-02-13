सरकार से हरभजन सिंह की फरियाद, कहा-ये मैं पंजाब के लिए मांग रहा

Harbhajan Singh: पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने पंजाब के अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही समस्या को लेकर केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाया है. हरभजन सिंह ने नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की पुरजोर मांग की है. हरभजन सिंह ने मंत्री के साथ बैठक में पंजाब के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए. उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान में पंजाब, विशेषकर एनआरआई (NRI) बेल्ट के लोगों को कनाडा, अमेरिका (USA) और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निर्भर रहना पड़ता है.

Delhi: Former cricketer and Rajya Sabha MP Harbhajan Singh says, "Today I spoke with Minister regarding flights, and I raised a few issues for the benefit of Punjab. The most important point I mentioned was about our Sri Guru Ram Das Airport. Currently, everyone has to travel to… pic.twitter.com/FXA1sUwC53 — IANS (@ians_india) February 12, 2026

हरभजन ने कहा, "आज मैंने मिनिस्टर साहब से पंजाब के फायदे के लिए बात की. सबसे जरूरी मुद्दा हमारे अमृतसर एयरपोर्ट का था. अभी पंजाब के लोगों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए दिल्ली आना-जाना पड़ता है, जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं. अगर अमृतसर से कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के लिए एक-दो डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएं, तो पंजाब के लोगों के लिए बहुत बड़ी आसानी होगी.

हरभजन सिंह ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के U-Turn पर...

इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने के पाकिस्तान के फैसले पर मज़ाक उड़ाया, क्योंकि उनका मानना ​​है कि वे फाइनेंशियल फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें टूर्नामेंट की अहमियत और संभावित नुकसान का एहसास है.

सिंह को लगा कि पाकिस्तान ने शुरू में बांग्लादेश के रुख का सपोर्ट किया था, लेकिन आखिर में बड़े फाइनेंशियल असर, जिसमें ICC के संभावित बैन और होस्टिंग राइट्स का नुकसान शामिल है, जिसके कारण पाक पीछे हट गया.

पाकिस्तान ने पहले भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बॉयकॉट करने का ऐलान किया था; हालांकि, सोमवार को, पाकिस्तान सरकार ने अपना फैसला बदल दिया और अपनी नेशनल क्रिकेट टीम को 15 फरवरी को कोलंबो में अपने तय मैच के लिए मैदान पर उतरने का निर्देश दिया.

हरभजन सिंह ने ANI से कहा, "मुझे लगता है कि उन्हें बहुत देर से एहसास हुआ कि टूर्नामेंट उनके बिना भी चल सकता है, लेकिन इंडिया के बिना नहीं. वे बहुत सी बातें कह रहे थे, कि वे बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं और नहीं खेलेंगे. ऐसा करो, यही उनका आइडिया है. हमने पहले कहा था कि वे ज़रूर यू-टर्न लेंगे और खेलेंगे. फाइनेंशियल नुकसान बहुत ज़्यादा है, और जब पैसे की बात आती है, तो वे खेलने के लिए गिड़गिड़ाने आते हैं. यही हुआ है. फाइनेंशियल नुकसान बहुत ज़्यादा है, और भविष्य में उन पर बैन भी लग सकता है. ICC उन पर चार्ज लगा सकता था, और शायद उन्हें फिर कभी टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका नहीं मिलता. मुझे लगता है कि इसीलिए यू-टर्न लिया गया."