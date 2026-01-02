WPL 2026: डिवाइन की अर्धशतक के बाद गेंदबाजी में रेणुका-राजेश्वरी ने बिखेरी चमक, गुजरात को मिली बड़ी जीत

गुजरात जायंट्स ने बीसीए स्टेडियम में गुरुवार को यूपी वॉरियर्स के विरुद्ध 45 रन से शानदार जीत दर्ज की. यह विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के इतिहास में जायंट्स की अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत रही. इस जीत के साथ जायंट्स ने प्वाइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. गुजरात जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 153 रन बनाए. इसके जवाब में यूपी वॉरियर्स 17.3 ओवरों में महज 108 रन पर सिमट गई. गुजरात जायंट्स ने साल 2025 में यूपी वॉरियर्स के विरुद्ध लखनऊ में खेले गए मैच को 81 रन के विशाल अंतर से जीता था. उस मैच में 5 विकेट खोकर 186 रन बनाने के बाद जायंट्स ने वॉरियर्स को महज 105 रन पर समेट दिया था.

एक ओर, गुजरात जायंट्स ने अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की, तो दूसरी तरफ यूपी वॉरियर्स ने डब्ल्यूपीएल के इतिहास में दूसरा न्यूनतम स्कोर बनाया. इससे पहले यह टीम जायंट्स के खिलाफ साल 2025 में महज 105 रन पर सिमट गई थी. इस बार टीम सिर्फ 108 रन ही बना सकी. यूपी वॉरियर्स साल 2023 में मुंबई इंडियंस के विरुद्ध महज 110 रन पर ऑलआउट हो चुकी है.

वडोदरा में गुरुवार को खेले गए विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के 14वें मुकाबले की बात करें, तो गुजरात जायंट्स ने सोफी डिवाइन की अर्धशतकीय पारी के दम पर 8 विकेट खोकर 153 रन बनाए. डिवाइन ने 42 गेंदों में 3 छक्कों और 2 चौकों के साथ नाबाद 50 रन बनाए, जबकि बेथ मूनी ने 34 गेंदों में 38 रन का योगदान दिया. विपक्षी खेमे से सोफी एक्लेस्टोन और क्रांति गौड़ ने 2-2 सफलताएं हासिल कीं.

इसके जवाब में यूपी वॉरियर्स 17.3 ओवरों में सिर्फ 108 रन पर सिमट गई. इस टीम के लिए फोएबे लिचफील्ड ने सर्वाधिक 32 रन बनाए, जबकि क्लो ट्रायोन ने नाबाद 30 रन जुटाए. जायंट्स की तरफ से रेणुका ठाकुर और सोफी डिवाइन ने 2-2 विकेट निकाले. राजेश्वरी गायकवाड़ ने 3 विकेट हासिल किए.

