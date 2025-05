GT vs CSK: गुजरात टाइटंस को रौंदने के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स के माथे पर लगा 'कलंक', इतिहास में पहली बार हुआ

First Time Chennai Super Kings Will Finish Last on Points Table: चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 के 67वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 83 रनों से रौंद दिया. लेकिन इस जीत के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स अपने माथे पर कलंक लगने से नहीं रोक पाई. चेन्नई सुपर किंग्स ने भले ही जीत के साथ अपने सीजन का अंत किया, लेकिन वो अंक तालिका में आखिरी स्थान पर ही रहेगी. चेन्नई को आखिरी स्थान से बचने के लिए जरूरी था कि वो गुजरात को 121 पर रोक दे, लेकिन चेन्नई ऐसा नहीं कर पाई. आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में आखिरी स्थान पर फिनिश करेगी. पांच बार की चेन्नई इस सीजन 14 मुकाबलों में सिर्फ 4 जीत पाई और उसे 10 में हार का सामना करना पड़ा.

चेन्नई सुपर किंग्स सीजन दर सीजन प्रदर्शन

साल 2008-उपविजेता

2009-चौथे स्थान पर

2010-विजेता

2011- विजेता

2012-उपविजेता

2013-उपविजेता

2014-तीसरे स्थान पर

2015-उपविजेता

2018-विजेता

2019-उपविजेता

2020-सातवें स्थान पर

2021-विजेता

2022- नौंवे स्थान पर

2023-विजेता

2024-पांचवें स्थान पर

2025-आखिरी स्थान पर

बात अगर मैच की करें तो डेवाल्ड ब्रेविस (57) और डेवोन कॉन्वे (52) के आतिशी अर्धशतकों तथा अंशुल कंबोज (13 रन पर तीन विकेट) और नूर अहमद (21 रन पर तीन विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी से चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को उसके घरेलू मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को आईपीएल मुकाबले में 83 रन से हराकर जोर का झटका दिया.

चेन्नई ने पांच विकेट पर 230 रन का मजबूत स्कोर बनाने के बाद गुजरात को 18.3 ओवर में 147 रन पर थाम लिया. गुजरात की टीम इस मुकाबले में शीर्ष दो में जगह बनाने के इरादे से उतरी थी लेकिन चेन्नई ने उसे पांचवीं हार का स्वाद चखा दिया. गुजरात की 14 मैचों में यह पांचवीं हार रही जबकि चेन्नई ने 14 मैचों में चौथी जीत के साथ अपना अभियान समाप्त किया.

गुजरात की तरफ से इस मुकाबले में ओपनर साई सुदर्शन ने सर्वाधिक 41 रन बनाये जबकि कप्तान शुभमन गिल 13 रन बनाकर आउट हुए. शाहरु खान ने 19, राहुल तेवतिया ने 14 और राशिद खान ने 12 रन बनाये. अरशद खान ने 14 गेंदों में तीन छक्कों की मदद से 20 रन का योगदान दिया. चेन्नई की तरफ से कंबोज और नूर के तीन-तीन विकेटों के अलावा रवींद्र जडेजा ने दो,खलील अहमद और मतिशा पथिराना ने एक-एक विकेट लिया.

इससे पहले सीएसके की ओर से आज जो बल्लेबाजी दिखी है उसने उसकी जीत का आधार तैयार किया. दूसरे ओवर में ही म्हात्रे ने 28 रन बनाते हुए इरादे साफ कर दिए थे. उर्विल पटेल और शिवम दुबे ने भी आक्रामक रुख ही अपनाया. डेवोन कॉन्वे ने अर्धशतक जरूर लगाया लेकिन वह थोड़ा धीमे रहे. अंत में एक और युवा बल्लेबाज ब्रेविस ने केवल 19 गेंदों में पचासा जड़ दिया. उनकी आतिशी पारी की बदौलत सीएसके ने 230 का मजबूत स्कोर बना दिया.

चेन्नई की पारी में 18 चौके और 15 छक्के लगे जिससे पता लगता है कि सीएसके के बल्लेबाजों ने कितनी तेज गति से बल्लेबाजी की. युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने 17 गेंदों पर 34 रन में तीन चौके और तीन छक्के लगाए. कॉन्वे ने 35 गेंदों पर 52 रन में छह चौके और दो छक्के लगाए. उर्विल पटेल ने 19 गेंदों पर 37 रन में चार चौके और दो छक्के मारे. शिवम दुबे ने आठ गेंदों पर 17 रन में दो छक्के उड़ाए.

सबसे खतरनाक बल्लेबाजी ब्रेविस के बल्ले से आयी जिन्होंने आखिरी गेंद पर आउट होने से पहले 23 गेंदों पर 57 रन में चार चौके और पांच छक्के उड़ाए. रवींद्र जडेजा 18 गेंदों में एक चौके और एक छक्के की मदद से 21 रन बनाकर नाबाद रहे. ब्रेविस और जडेजा ने 39 गेंदों पर 76 रन की तेज तर्रार साझेदारी की. कॉन्वे और म्हात्र ने ओपनिंग साझेदारी में 22 गेंदों में 44 रन ठोके. कॉन्वे ने पटेल के साथ दूसरे विकेट के लिए 34 गेंदों में 63 रन जोड़े. गुजरात की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा चार ओवर में 22 रन पर दो विकेट लेकर सबसे सफल रहे.

(आईएएनएस से इनपुट के साथ)

