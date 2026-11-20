वेलिंगटन टेस्ट के दूसरे दिन ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक पूरा किया. जिसके साथ ही वह भारत के खिलाफ एक कैलेंडर ईयर में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. विशेष उपलब्धि को किस नजरिए से देखते हैं? इस बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'जाहिर तौर पर हमने इस साल भारत के खिलाफ काफी अच्छी क्रिकेट खेली है. उनके खिलाफ हमारे कुछ शानदार दौर रहे हैं. टीम के साथ मैदान पर उतरकर अच्छा प्रदर्शन करना काफी मजेदार रहा है. मगर आज जिस तरह से 'टो' (हेनरी निकोल्स) ने बल्लेबाजी की. वह काफी शानदार था. कुल मिलाकर पूरी टीम ने बेहतरीन जज्बा और संघर्ष दिखाया.'

ग्लेन फिलिप्स ने जब पूछा गया कि आप तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन लय को किस तरह से बरकरार रखते हैं? जिसके जवाब में उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि हर फॉर्मेट के हिसाब से गेम प्लान में थोड़ा बदलाव करना पड़ता है. वनडे क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा अलग है. टेस्ट क्रिकेट टी20 क्रिकेट से बिल्कुल अलग है. मेरा प्रयास यही रहता है कि चीजों को जितना हो सके उतना सरल रखूं. गेंद पर नजर बनाए रखूं और हर फॉर्मेट में अपनी पारी को ज्यादा से ज्यादा लंबा ले जाने का प्रयास करूं.'

वेलिंगटन टेस्ट की पहली पारी में ही ग्लेन फिलिप्स ने जड़ा शतक

वेलिंगटन टेस्ट की पहली पारी में ही ग्लेन फिलिप्स भारत के खिलाफ शतक जड़ने में कामयाब रहे. सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 29 वर्षीय बल्लेबाज ने कुल 216 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 54.62 की स्ट्राइक रेट से 118 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 14 चौके देखने को मिले. मुकाबले के दौरान उन्हें आकाश दीप ने पवेलियन का रास्ता दिखाया. दीप ने पहली पारी में उन्हें बोल्ड किया.

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