न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिगंटन टेस्ट के दूसरे दिन 89 गेंदों पर 16 चौकों से 85 रन की पारी खेलने वाले यशस्वी जायसवाल फिर से चर्चा में हैं. और चर्चा का असर यहीं ही खत्म नहीं होने जा रहा. भारत A के लिए हाल ही में दो शतक और पारी के बाद जायसवाल को पंडित और मीडिया अलग-अलग चश्मे से देखेंगे. हालिया सालों में जायसवाल की साख बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है. और कभी चाल में रहकर संघर्ष करने वाले यशस्वी आज मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित प्रीमियम आवासीय प्रोजेक्ट टेन बीकेसी में स्थित लग्जरी फ्लैट ₹5.38 करोड़ (कुछ मीडिया रिपोर्टों में लगभग ₹5.4 करोड़) के फ्लैट में रहते हैं.

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यशस्वी जायसवाल का मुंबई फ्लैट: कीमत, खरीदारी, आकार और खासियतें

अलग-अलग रियल एस्टेट डेटाबेस प्लेटफॉर्म द्वारा प्राप्त सरकारी पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार जायसवाल के इस इस फ्लैट की रजिस्ट्री 7 जनवरी 2024 को हुई थी (एक समाचार रिपोर्ट में 6 जनवरी का उल्लेख है). यह अपार्टमेंट प्रोजेक्ट के विंग 3 में स्थित है और पंजीकरण आंकड़ों के अनुसार 1,110 वर्ग फुट (कुछ खबरों में गोलाई में 1,100 वर्ग फुट) क्षेत्रफल में बना है. इसका खरीद मूल्य ₹48,499 प्रति वर्ग फुट बैठता है. मई से नवंबर 2026 के उपलब्ध बाजार आंकड़ों के आधार पर इस तैयार फ्लैट की अनुमानित वर्तमान कीमत ₹5.59 करोड़ से ₹8.34 करोड़ के बीच आंकी जा सकती है.

मुंबई और एमएमआर में यशस्वी जायसवाल की प्रॉपर्टीज की तुलना

विवरण बांद्रा पूर्व फ्लैट (प्रमुख मुंबई निवेश) ठाणे अपार्टमेंट (पारिवारिक निवास) ₹16 करोड़ का अपार्टमेंट (नवंबर 2025 का दावा) प्रोजेक्ट / स्थान टेन बीकेसी (Ten BKC / X BKC), विंग 3, बांद्रा पूर्व, मुंबई ठाणे (मुंबई महानगर क्षेत्र) केवल "मुंबई" उल्लेखित; सटीक क्षेत्र या प्रोजेक्ट अज्ञात खरीदारी / पंजीकरण तिथि 7 जनवरी 2024 (एक रिपोर्ट में 6 जनवरी) जुलाई 2023 अज्ञात (रिपोर्ट प्रकाशन: नवंबर 2025) खरीद मूल्य ₹5.38 करोड़ (लगभग ₹5.4 करोड़) लगभग ₹3 करोड़ (अनुमानित) ₹16 करोड़ (रिपोर्ट के अनुसार) क्षेत्रफल (Size) 1,110 वर्ग फुट (कुछ स्रोतों में 1,100 वर्ग फुट) 1,500 वर्ग फुट अज्ञात विन्यास सार्वजनिक रिकॉर्ड में स्पष्ट नहीं (आकार 3-BHK श्रेणी के अनुरूप) 5-BHK (पांच बेडरूम) अज्ञात

बांद्रा पूर्व फ्लैट: खरीद मूल्य, पंजीकरण विवरण और अनुमानित वर्तमान कीमत

पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, ₹48,499 प्रति वर्ग फुट की दर से 1,110 वर्ग फुट के इस फ्लैट का मूल्य ₹5,38,33,890 (अर्थात ₹5.38 करोड़) बनता है. कई अखबारों ने क्षेत्रफल को गोलाई में 1,100 वर्ग फुट और कुल कीमत को ₹5.4 करोड़ के रूप में प्रकाशित किया गया है. लेकिन सार्वजनिक रूप से सामने आए पंजीकरण सारांशों में इस विशिष्ट सौदे की वास्तविक स्टाम्प ड्यूटी, फ्लैट की मंजिल , बीएचके प्रकार, कार पार्किंग आवंटन और विक्रेता के नाम का खुलासा नहीं हुआ है. फिर भी, मुंबई नगर निगम सीमा में 2024 के लागू नियमों के तहत पुरुष खरीदार के लिए 6% स्टाम्प ड्यूटी (5% मूल शुल्क और 1% मेट्रो सेस) तथा ₹30 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी पर ₹30,000 का निश्चित पंजीकरण शुल्क लगता है.