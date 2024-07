जोंटी रोड्स नहीं इस डच क्रिकेटर को फील्डिंग कोच बनाना चाहते हैं गौतम गंभीर, नाम आया सामने

Gautam Gambhir wants Ten Doeschate for Team India fielding Coach: गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए मुख्य कोच बन गए हैं. ऐसी पूरी संभावना नजर आ रही है कि वह श्रीलंका दौरे से ब्लू टीम के साथ जुड़ सकते हैं. उससे पहले उनके स्पोर्टिंग स्टाफ को लेकर लगातार चर्चा चल रही है. इस बीच खबर सामने आ रही है कि गंभीर अपने स्पोर्टिंग स्टाफ में फील्डिंग कोच के रूप में एक डच खिलाड़ी को चाहते हैं. यह कोई और नहीं बल्कि केकेआर के लिए उनके साथ शिरकत कर चुके पूर्व क्रिकेटर रेयान टेन डोशेट हैं. अब यह देखना काफी दिलचस्प है कि बीसीसीआई गंभीर के इस सुझाव को मानती है या नहीं. क्योंकि हाल के वर्षों में बोर्ड ने कोचिंग क्रू में केवल भारतीय कर्मियों को प्राथमिकता दी है.

हालांकि, टीम इंडिया के हेड कोच बनने से पूर्व गंभीर ने टीम के प्रबंधन में पूरी तरह से आजादी का अनुरोध किया था. डोशेट और गंभीर हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल 2024 में केकेआर के लिए एक साथ काम कर चुके हैं. यहां डोशेट ने कोलकाता नाईट राइडर्स के लिए फील्डिंग कोच के रूप में भूमिका अदा की थी. उनकी देखरेख में खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा और टीम तीसरी बार चैंपियन बनने में कामयाब रही थी.

