''कहने को तो बहुत कुछ है'', सिलेक्शन कमिटी से बर्खास्त होते ही आगबबूला हुए वहाब रियाज, सामने आया लंबा चौड़ा पोस्ट

Wahab Riaz Reacts to Sacking from Selection Panel: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमिटी से बाहर किए जाने पर खुश नहीं हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए अपने दिल की भड़ास निकाली है. उनका कहना है कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वह आरोप प्रत्यारोप के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं.

39 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा है, ''पीसीबी के चयन समिति सदस्य के रूप में मेरी सेवा समाप्त हो चुकी है. मैं अपने लोगों (चाहने वालों) को बताना चाहता हूं कि मैंने जिस खेल से प्यार किया है. उसकी सेवा इमानदारीपूर्वक की है. पाकिस्तान के लिए जो भी अच्छा हो सकता था. उसके लिए वह कार्य मैंने 100 प्रतिशत किया.''

There is alot I can say but I don't want to be part of the blame games . pic.twitter.com/mtp3h9KwtG