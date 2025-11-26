विज्ञापन
इस आंकड़े को देखकर कोई भी शरमा जाए, गौतम गंभीर की अगुवाई में 16 महीनों में टेस्ट में हुआ भारत का बुरा हाल

Gautam Gambhir Test Record as coach: दक्षिण अफ्रीका ने बुधवार को गुवाहाटी में भारत को 2-0 से हराकर टेस्ट सीरीज अपने नाम की जिससे मेजबान टीम को मुख्य कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में तीसरी टेस्ट सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा.

  • गौतम गंभीर के कोचिंग काल में भारत ने 19 मैच खेले हैं, जिसमें सात जीत, 10 हार और दो ड्रॉ है.
  • गंभीर के कोच के रूप में टेस्ट मैचों का भारत का केवल छत्तीस प्रतिशत जीत दर है.
  • न्यूजीलैंड ने भारत को पहली बार 36 सालों में घरेलू मैदान पर टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करते हुए पूरी तरह हराया
Gautam Gambhir Test Record as coach: 

दक्षिण अफ्रीका ने बुधवार को गुवाहाटी में भारत को 2-0 से हराकर टेस्ट सीरीज अपने नाम की जिससे मेजबान टीम को मुख्य कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में तीसरी टेस्ट सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा. इस तरह गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा. इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली. इससे गंभीर का बतौर कोच टेस्ट कोचिंग रिकॉर्ड 19 मैच में सात जीत, 10 हार और दो ड्रॉ है जिसमें जीत का प्रतिशत महज 36.82 है. वह केवल डंकन फ्लेचर से आगे हैं, जिनकी जीत का प्रतिशत 33.33 (39 टेस्ट में 13 जीत, 17 हार, 9 ड्रॉ) रहा है.

न्यूजीलैंड ने घर पर किया क्लीन स्वीप

1. बेंगलुरु : न्यूजीलैंड ने भारत को आठ विकेट से हराया

36 सालों में पहली बार भारत को घरले मैदान पर न्यूजीलैंड से टेस्ट में हार मिली. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने भारत को 46 रन पर समेट दिया. यह पहली बार था जब भारत घरेलू मैदान पर 50 से कम स्कोर पर ऑल आउट हुआ.

2. पुणे : न्यूजीलैंड ने भारत को 113 रन से हराया

न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने भारत को बुरी तरह परेशान किया. मिचेल सैंटनर को एजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स का पूरा साथ मिला और उन्होंने तीन-टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में 13 विकेट लेकर भारत को हार तक पहुंचा दिया.

3. मुंबई : न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रन से हराया

आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने मिलकर दूसरी पारी में न्यूजीलैंड को 174 पर समेट दिया जिससे 147 रन का लक्ष्य आसान लग रहा था. ऋषभ पंत के 57 गेंद में 64 रन के बावजूद भारत पटेल (57 रन देकर छह विकेट) और फिलिप्स (42 रन देकर तीन विकेट) के सामने 121 रन पर ढेर हो गया.

4. एडिलेड : ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराया

पर्थ में मिली 295 रन की जीत का जोश दूसरे दिन रात्रि टेस्ट में उतर गया. मिचेल स्टार्क (48 रन देकर छह विकेट) और ट्रेविस हेड (140) ने ऑस्ट्रेलिया को दबदबा बनाने में मदद की. दूसरी पारी में कप्तान पैट कमिंस (57 रन देकर पांच विकेट) ने भारत को समेट दिया और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मात्र 19 रन का लक्ष्य मिला जिसे उन्होंने बिना नुकसान के हासिल कर लिया.

5. मेलबर्न : ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हराया

ब्रिस्बेन में खराब मौसम ने भारत को संभावित हार से बचाया था. इसके बाद अश्विन ने तीसरे टेस्ट के बाद संन्यास ले लिया. चौथे टेस्ट में स्टीव स्मिथ के 140 के सहारे ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 500 का स्कोर बनाया. डेब्यू करने वाले नीतीश कुमार रेड्डी के शतक के बावजूद भारत 100 से ज्यादा रन से पिछड़ गया. 340 के लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल यशस्वी जायसवाल (208 गेंद पर 84 रन) थोड़ा टिके, लेकिन टीम 155 पर ढेर हो गई.

6. सिडनी : ऑस्ट्रेलिया ने भारत को छह विकेट से हराया

सीरीज में 1-2 से पीछे होने के बावजूद भारत के पास बराबरी का मौका था. लेकिन स्कॉट बोलैंड (31 रन देकर चार विकेट, 45 रन देकर छह विकेट) के सामने बल्लेबाजी बिखर गई. ऑस्ट्रेलिया ने शुरूआती विकेट गंवाने के बावजूद 162 का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया.

7. कोलकाता : दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हराया

एक साल में दूसरी बार भारतीय बल्लेबाज स्पिन के जाल में फंसे। साइमन हार्मर और उनके साथी मार्को यानसन ने भारत को 124 का छोटा लक्ष्य भी पार नहीं करने दिया. हार्मर ने मैच में आठ विकेट लिए और भारत 93 पर सिमट गया.

8. गुवाहाटी : दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रन से हराया

देश के नए टेस्ट स्थल पर यह भारत की रन अंतर से लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी हार रही. मार्को यानसन ने 48 रन देकर छह विकेट लिए. दक्षिण अफ्रीका 288 रन की बढ़त लेकर उतरा और भारत के सामने 549 का विशाल लक्ष्य रखा.

भारत एक बार फिर हार्मर (37 रन देकर छह विकेट) के सामने जूझता रहा और 140 पर ढेर हो गया.

