विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: गौतम गंभीर के सेलिब्रेशन वीडियो ने मचाई धूम, टीम इंडिया की जीत पर रिएक्शन ने लूटी महफिल

Gautam Gambhir Reaction on Team India Asia Cup Final Win: साल 2016 के बाद भारत की दूसरी टी20 एशिया कप जीत है. 1984 में शुरू हुए टूर्नामेंट में भारत की यह कुल 9वीं एशिया कप ट्रॉफी है जो भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए भावुक पल भी था. 

Read Time: 3 mins
Share
IND vs PAK: गौतम गंभीर के सेलिब्रेशन वीडियो ने मचाई धूम, टीम इंडिया की जीत पर रिएक्शन ने लूटी महफिल
Guatam Gambhir Reaction on Team India Win vs PAK
  • भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर नौवीं बार यह खिताब अपने नाम किया
  • तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन की पारी खेलते हुए भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई
  • कोच गौतम गंभीर का भावुक पल भी था जब तिलक वर्मा ने हारिस रऊफ की गेंद पर मिडविकेट की ओर लंबा छक्का जड़ा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Gautam Gambhir Reaction on Team India Asia Cup Final Win vs PAK: दुबई में रविवार को खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर नौवीं बार खिताब अपने नाम किया. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में कई यादगार दृश्य बने, जिनमें से एक भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर का भावुक पल भी था. जब तिलक वर्मा ने हारिस रऊफ की गेंद पर मिडविकेट की ओर लंबा छक्का जड़ा और भारत की जीत लगभग तय हो गई, तो कैमरों ने गंभीर को मेज पर जोर से हाथ मारते हुए कैद किया. अपने शांत और सख्त स्वभाव के लिए मशहूर गंभीर का यह दुर्लभ अंदाज़ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ.

मुकाबले का रोमांच

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 146 रन बनाए. जवाब में भारत की शुरुआत खराब रही और 20 रन तक पहुंचते-पहुंचते तीन विकेट गिर गए. अभिषेक शर्मा (5) भी जल्दी पवेलियन लौट गए. इसके बाद तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला. उन्होंने संजू सैमसन (24) के साथ 57 रन की साझेदारी की और फिर शिवम दुबे (33 रन, 22 गेंद) के साथ मिलकर मैच का पासा पलट दिया. तिलक ने 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन की पारी खेली. अंतिम ओवर में भारत को 10 रन चाहिए थे. तिलक ने पहली दो गेंदों पर 8 रन बटोरे और फिर रिंकू सिंह ने मिड-ऑन पर चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई. टीम ने 19.4 ओवर में 150/5 का स्कोर बनाते हुए लक्ष्य हासिल किया.

खास रिकॉर्ड का इतिहास

ये साल 2016 के बाद भारत की दूसरी टी20 एशिया कप जीत है. 1984 में शुरू हुए टूर्नामेंट में भारत की यह कुल 9वीं एशिया कप ट्रॉफी है. एशिया कप इतिहास में यह पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने थे. इससे पहले भी इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें दो बार भिड़ चुकी थीं. ग्रुप स्टेज और सुपर-4 में दोनों बार भारत ने आसानी से जीत हासिल की थी. मैच के दौरान और बाद में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, जिससे मुकाबले का तनाव और बढ़ गया. लेकिन अंत में तिलक वर्मा की शानदार पारी और भारत की जीत ने इस फाइनल को ऐतिहासिक बना दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Gautam Gambhir, Namboori Thakur Tilak Varma, Suryakumar Ashok Yadav, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com