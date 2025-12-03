विज्ञापन
IND vs SA: कोहली का 'विराट' शतक, गौतम गंभीर का रिएक्शन देखा आपने?

Gautam Gambhir Reaction on Virat Kohli Century Viral: रायपुर वनडे में विराट कोहली ने कमाल की बैटिंग करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार दूसरा शतक ठोका. इस शतक का कोच गौतम गंभीर ने ताली बजाकर स्वागत किया.

Gautam Gambhir Reaction on Virat Kohli Century Viral: रायपुर का मैदान और किंग कोहली का बल्ला. क्रिकेट की किताब का हर शॉट. खौफ ऐसा कि मेहमान गेंदबाज परेशान. ऑल टाइम ग्रेट में शामिल विराट कोहली ने रायपुर के मैदान पर दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया और अपने वनडे करियर का 53वां शतक ठोक डाला. मार्को जेनसन की गेंद को मेड ऑन पर धकेलते हुए कोहली ने लगातार दूसरा शतक ठोका. उनके इस शतक के बाद मैदान का नजारा ही कुछ और था. कोच गौतम गंभीर ने भी कोहली के इस शतक का खड़े होकर इस्तकबाल किया. 

गुरु गंभीर का रिएक्शन 

कोहली ने जैसे ही अपना शतक पूरा किया डॉग आउट में बैठे गंभीर सभी खिलाड़ियों के साथ खड़े होकर कोहली के कमाल को नमस्कार किया. गंभीर ने ताली बजाते हुए कोहली का स्वागत किया. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आई थीं कि कोहली और गंभीर के बीच मनमुटाव चल रहा है. लेकिन गंभीर ने मुस्कुराते हुए किंग कोहली को सलाम किया. 

जर्सी नंबर 18 का कमाल 

कोहली  ने शतक बनाते ही अपने अनोखे अंदाज में हाथ घुमाते हुए हवा में छलांग लगाई. इसके कुछ देर बाद तक उन्होंने दर्शको का अभिवादन स्वीकार किया. फिर दोनों हाथ उठाकर भगवान का धन्यवाद किया. टीम इंडिया के लिए 18 नंबर की जर्सी पिछले कई सालों से ऐसा कमाल कर रही है. आज भी किंग कोहली ने वही कमाल किया है. 

स्वागत है कोहली 

कोहली का ये वनडे और टेस्ट मिलाकर कुल 83वां शतक है. रांची में भी कोहली ने शतक ठोका था. यानी लगातार दो वनडे में कोहली का बल्ला रन उगल रहा है. अब ऐसे शतकवीर खिलाड़ी का भला कौन नहीं स्वागत करेगा. गुरु गंभीर को भी पता है कि कोहली का क्या मतलब होता है.तो इस शतक का स्वागत तो होना ही था. 

