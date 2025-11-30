विज्ञापन
IND vs SA, 1st ODI: विराट कोहली के धमाकेदार शतक को देख गौतम गंभीर ने ऐसे किया रिएक्ट कि मच गई खलबली

Gautam Gambhir react on Virat Kohli century: विराट कोहली ने वनडे में फिर से अपनी बादशाहत दिखाते हुए शतक लगा दिया है. कोहली के वनडे करियर का यह 52वां शतक है। उन्होंने 102 गेंदों में अपना शतक पूरा किया.

IND vs SA, 1st ODI: विराट कोहली के धमाकेदार शतक को देख गौतम गंभीर ने ऐसे किया रिएक्ट कि मच गई खलबली
Gautam Gambhir react on Virat Kohli century: गंभीर का रिएक्शन वायरल
  • विराट कोहली ने रांची वनडे में 52वां शतक लगाकर अपने वनडे करियर में नया रिकॉर्ड बनाया
  • कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छह शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर और डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ा
  • इस मैच में कोहली ने 135 रन बनाए जिसमें सात छक्के और ग्यारह चौके शामिल थे
Gautam Gambhir on Virat Kohli century: रांची वनडे में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक जमाया. शतक जमाने के बाद कोहली ने हवा में छलांग लगाकर जमकर जश्न मनाया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. यही नहीं, कोहली के शतक के बाद कोच गौतम गंभीर का रिएक्शन भी सामने आया है. गौतम  गंभीर ने विराट कोहली को गले ले लगाया है. जब कोहली 135 रन बनाकर पवेलियन पहुंचे तो गंभीर ने कोहली को गले से लगा लिया. गंभीर का यह रिएक्शन वायरल हो रहा है. वहीं, कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का भी रिएक्शन सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कोहली के शतक को देखकर रोहित जोश में आ गए और खड़े होकर ताली बजाते हुए नजर आए. 

विराट कोहली ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड 

विराट कोहली ने वनडे में फिर से अपनी बादशाहत दिखाते हुए शतक लगा दिया है. कोहली के वनडे करियर का यह 52वां शतक है। उन्होंने 102 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. कोहली 120 गेंद पर 7 छक्के और 11 चौके की मदद से 135 रन बनाकर आउट हुए. विराट कोहली ने इस शतक के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 32वें मैच की 30वीं पारी में अपना छठा शतक लगाया, वे 8 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में कोहली के अब 1,639 रन हो गए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 160 रन है.

विराट ने सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ा। सचिन और वॉर्नर दोनों ने वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5-5 शतक लगाए हैं. सचिन ने 1991 से 2011 के बीच 57 मैचों की 57 पारियों में 5 शतक और 8 अर्धशतक लगाते हुए 2,001 रन बनाए. वनडे करियर की तेंदुलकर की सर्वश्रेष्ठ पारी (नाबाद 200) भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही आई थी। सचिन का ये दोहरा शतक अंतरराष्ट्रीय वनडे करियर का पहला दोहरा शतक था. 

डेविड वॉर्नर ने 2009 से 2023 के बीच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 वनडे मैचों की 30 पारियों में 1,255 रन बनाए हैं। इसमें 5 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं. विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उनके बाद सचिन तेंदुलकर (49 शतक) और रोहित शर्मा (33 शतक) का स्थान है.

