विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: कप्तान शुभमन गिल सीरीज के दूसरे मैट में खेलेंगे या नहीं? कोच गौतम गंभीर ने कही ये बात

Gautam Gambhir on Shubman Gill Availability: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा कि शुभमन गिल की गर्दन की चोट का आकलन किया जा रहा है, फिजियो रविवार को उनकी स्थिति पर फैसला ले सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs SA: कप्तान शुभमन गिल सीरीज के दूसरे मैट में खेलेंगे या नहीं? कोच गौतम गंभीर ने कही ये बात
Gautam Gambhir: कप्तान शुभमन गिल सीरीज के दूसरे मैट में खेलेंगे या नहीं?
  • गौतम गंभीर ने बताया कि शुभमन गिल की गर्दन की चोट का मूल्यांकन चल रहा है और फिजियो निर्णय लेंगे.
  • शुभमन गिल को ईडन गार्डन्स में पहले टेस्ट के दौरान गर्दन की चोट लगी थी.
  • कोलकाता टेस्ट में भारत को 30 रन से हार का सामना करना पड़ा और गिल की अनुपस्थिति में ऋषभ पंत ने कप्तानी संभाली.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Gautam Gambhir on Shubman Gill availability: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा कि शुभमन गिल की गर्दन की चोट का आकलन किया जा रहा है, फिजियो रविवार को उनकी स्थिति पर फैसला ले सकते हैं. कप्तान शुभमन गिल को ईडन गार्डन्स में हुए सीरीज के पहले मैच के दूसरे दिन बल्लेबाजी करते समय गर्दन में चोट लगी थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. गिल इस चोट के चलते ही मैच से बाहर हुए. गिल की अनुपस्थिति में ऋषभ पंत ने कप्तानी का जिम्मा संभाला. 

कोलकाता टेस्ट में भारत को 30 रन से हार का सामना करना पड़ा है. इस हार के बाद जब कोच गौतम गंभीर मीडिया के सामने आए. इस दौरान उनसे गिल को लेकर सवाल हुआ, जिसके जवाब में उन्होंने कहा,"अभी भी उनका मूल्यांकन किया जा रहा है. तो देखते हैं. फिजियो आज शाम को फैसला लेंगे और हम कल फैसला करेंगे."

कोलकाता टेस्ट में भारत को शुभमन गिल की कमी खली. रविवार को भारत सीरीज के पहले मुकाबले में 30 रन से हार गया और दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गया. हार के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर ने रविवार को आलोचनाओं से घिरे ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर का समर्थन किया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपने बल्लेबाजों के 'दबाव झेलने' और चुनौतीपूर्ण पिच पर रन बनाने में असमर्थ रहने पर अफसोस जताया.

जीत के लिए 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम दूसरी पारी में महज 93 रन पर आउट हो गयी. टीम को तीन दिन के अंदर ही 30 रन की हार का सामना करना पड़ा. इस नतीजे से घरेलू मैदान पर उलटफेर का चिंताजनक सिलसिला जारी रहा जिसमें टीम ने अपने पिछले छह घरेलू टेस्ट मैचों में से चार और गंभीर के कोच बनने के बाद 18 में से नौ मैच गंवा दिये हैं.

गंभीर ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा,"ऐसा नहीं था कि यह कोई खेलने लायक विकेट नहीं था, कोई भी मुश्किल नहीं थी." उन्होंने कहा,"अगर आप हिम्मत से काम लें, आपका रक्षात्मक खेल मज़बूत है और आप धैर्य दिखा सकते है तो इस पिच पर आप रन बना सकते हैं."

मैच में सिर्फ़ आठ सत्रों में 38 विकेट गिरे (शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट हो गए थे) और इनमें से 16 तेज गेंदबाजों के नाम रहे जबकि स्पिनरों ने 22 विकेट लिये. गंभीर ने कहा,"हम स्पिनरों की मदद वाली पिच की बात करते रहते हैं, लेकिन अगर आप 40 विकेटों को देखें, तो ज्यादातर विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए है. मुझे नहीं लगता कि यह कोई मुश्किल विकेट था. यह एक ऐसा विकेट था जहां आपकी तकनीक की परीक्षा थी. आपकी मानसिक दृढ़ता को चुनौती दी जा सकती है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका धैर्य."

यह भी पढ़ें: IND vs SA 1st Test: टीम इंडिया की हार के बाद गौतम गंभीर ने किया पिच का बचाव, उलझन में आए अनिल कुंबले

यह भी पढ़ें: 'सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भी नहीं कर पाते बल्लेबाजी...' हार के बाद पिच पर फूटा हरभजन सिंह का गुस्सा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gautam Gambhir, Shubman Singh Gill, Cricket, India, South Africa
Get App for Better Experience
Install Now