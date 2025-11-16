IND vs SA: कप्तान शुभमन गिल सीरीज के दूसरे मैट में खेलेंगे या नहीं? कोच गौतम गंभीर ने कही ये बात

Gautam Gambhir on Shubman Gill availability: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा कि शुभमन गिल की गर्दन की चोट का आकलन किया जा रहा है, फिजियो रविवार को उनकी स्थिति पर फैसला ले सकते हैं. कप्तान शुभमन गिल को ईडन गार्डन्स में हुए सीरीज के पहले मैच के दूसरे दिन बल्लेबाजी करते समय गर्दन में चोट लगी थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. गिल इस चोट के चलते ही मैच से बाहर हुए. गिल की अनुपस्थिति में ऋषभ पंत ने कप्तानी का जिम्मा संभाला.

कोलकाता टेस्ट में भारत को 30 रन से हार का सामना करना पड़ा है. इस हार के बाद जब कोच गौतम गंभीर मीडिया के सामने आए. इस दौरान उनसे गिल को लेकर सवाल हुआ, जिसके जवाब में उन्होंने कहा,"अभी भी उनका मूल्यांकन किया जा रहा है. तो देखते हैं. फिजियो आज शाम को फैसला लेंगे और हम कल फैसला करेंगे."

कोलकाता टेस्ट में भारत को शुभमन गिल की कमी खली. रविवार को भारत सीरीज के पहले मुकाबले में 30 रन से हार गया और दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गया. हार के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर ने रविवार को आलोचनाओं से घिरे ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर का समर्थन किया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपने बल्लेबाजों के 'दबाव झेलने' और चुनौतीपूर्ण पिच पर रन बनाने में असमर्थ रहने पर अफसोस जताया.

जीत के लिए 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम दूसरी पारी में महज 93 रन पर आउट हो गयी. टीम को तीन दिन के अंदर ही 30 रन की हार का सामना करना पड़ा. इस नतीजे से घरेलू मैदान पर उलटफेर का चिंताजनक सिलसिला जारी रहा जिसमें टीम ने अपने पिछले छह घरेलू टेस्ट मैचों में से चार और गंभीर के कोच बनने के बाद 18 में से नौ मैच गंवा दिये हैं.

गंभीर ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा,"ऐसा नहीं था कि यह कोई खेलने लायक विकेट नहीं था, कोई भी मुश्किल नहीं थी." उन्होंने कहा,"अगर आप हिम्मत से काम लें, आपका रक्षात्मक खेल मज़बूत है और आप धैर्य दिखा सकते है तो इस पिच पर आप रन बना सकते हैं."

मैच में सिर्फ़ आठ सत्रों में 38 विकेट गिरे (शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट हो गए थे) और इनमें से 16 तेज गेंदबाजों के नाम रहे जबकि स्पिनरों ने 22 विकेट लिये. गंभीर ने कहा,"हम स्पिनरों की मदद वाली पिच की बात करते रहते हैं, लेकिन अगर आप 40 विकेटों को देखें, तो ज्यादातर विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए है. मुझे नहीं लगता कि यह कोई मुश्किल विकेट था. यह एक ऐसा विकेट था जहां आपकी तकनीक की परीक्षा थी. आपकी मानसिक दृढ़ता को चुनौती दी जा सकती है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका धैर्य."

