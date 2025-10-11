विज्ञापन
'मैं उनके लिए सारी आलोचनाएं सहने को तैयार हूं.".. गौतम गंभीर ने शुभमन गिल के लिए क्यों कहा ऐसा ?

Gautam Gambhir react on Shubman Gill: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में गिल ने 129 रन की नाबाद पारी खेली और कप्तान के तौर पर ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया

  • भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर सकारात्मक बयान दिया है
  • गंभीर ने कहा कि शुभमन गिल दबाव को अच्छी तरह संभालने की क्षमता रखते हैं जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है
  • कोच के अनुसार गिल की कप्तानी में यह देखना जरूरी है कि वे मुश्किल परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं
Gautam Gambhir on Shubman Gill : भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने कप्तान शुभमन गिल को लेकर बड़ा बयान दिया है. गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स पर गिल की कप्तानी को लेकर बात की और कहा है कि गिल की कप्तानी में सबसे बड़ी बात ये है कि वह वह दबाव को अच्छी तरह से खुद को संभालते हैं. गंभीर ने गिल को लेकर कहा, कप्तान के रूप में गिल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह दबाव को अच्छी तरह से संभालते हैं."

टीम के कोच गंभीर ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "मैं देखना चाहता हूं कि जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होतीं, तो शुभमन गिल कैसे रिएक्ट करते हैं.  मैं हमेशा उनका समर्थन करने, उनका साथ देने और उनकी रक्षा करने के लिए तैयार हूं.जब तक वह सब कुछ ठीक नहीं कर लेते, मैं उनके लिए सारी आलोचनाएं सहने को तैयार हूं."

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज़ में मिली दिल तोड़ने वाली हार के बारे में पूछे जाने पर, गंभीर ने कहा कि "यह उनके कोचिंग करियर का एक ऐसा किस्सा है जिसे वह जीवन भर अपने साथ रखेंगे. दरअसल, गंभीर अपनी टीम को उस हार की याद दिलाने में यकीन रखते हैं और इस बात पर ज़ोर देते हैं कि किसी भी प्रतिद्वंद्वी को, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए. गंभीर ने आगे कहा,  "मुझे नहीं लगता कि मैं अपने कोचिंग करियर में इसे कभी भूल पाऊंगा, और मुझे इसे भूलना भी नहीं चाहिए.  और मैंने यह बात खिलाड़ियों को भी बताई है. 

टीम के कोच गंभीर ने आगे कहा, "आगे देखना ज़रूरी है..लेकिन कभी-कभी अतीत को याद रखना भी ज़रूरी होता है. क्योंकि अगर आप अतीत को भूल जाते हैं, तो आप चीज़ों को हल्के में लेने लगते हैं. आपको कभी भी किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए. क्योंकि हर कोई सोचता था कि हम उन्हें हरा सकते हैं.  लेकिन यही हक़ीक़त है. और यही खेल है."

बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में गिल ने 129 रन की नाबाद पारी खेली और कप्तान के तौर पर ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया. गिल टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे तेज 5 शतक लगाने के मामले में सर डॉन ब्रैडमैन से आगे निकल गए हैं. सर ब्रैडमैन ने बतौर कप्तान टेस्ट में 5 शतक 13 पारी में पूरा करने में सफलता हासिल की थी. वहीं, गिल ने केवल 12 पारी में बतौर कप्तान टेस्ट में 5 शतक लगाने में सफल हो गए हैं. 

Gautam Gambhir, Shubman Singh Gill, India Vs West Indies 2025, Cricket
