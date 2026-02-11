T20 World Cup 2026: गौतम गंभीर का खुलासा, बताया किस भारतीय खिलाड़ी ने उनकी जिंदगी बतौर कोच बहुत आसान बना दी

Gautam Gambhir Praise Suryakumar Yadav Captaincy T20 WC 2026: नामीबिया के खिलाफ भारत के ICC T20 वर्ल्ड कप मैच से पहले, भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की "शानदार लीडरशिप" की तारीफ की और बताया कि कैसे वह एक कोच के तौर पर उनकी जिंदगी आसान बनाते हैं. सूर्यकुमार सही मायने में एक शानदार लीडर रहे हैं, 2024 में फुल-टाइम कप्तान बनने के बाद से भारत ने एक भी सीरीज़ नहीं हारी है. जब से उन्होंने फुल-टाइम कप्तान के तौर पर शुरुआत की है, भारत ने 31 मैच जीते हैं, सिर्फ छह हारे हैं और दो-दो मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुए हैं, जिससे T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले, जिसकी शुरुआत उन्होंने USA पर जीत के साथ की थी, जिसमें कप्तान के 84* रन ने भारत को 161/9 तक पहुंचाया, जिसका सफलतापूर्वक बचाव किया गया.

JioStar के 'फॉलो द ब्लूज़' पर बात करते हुए, गंभीर ने मैदान पर और मैदान के बाहर T20I टीम को आगे से लीड करने के लिए सूर्यकुमार यादव की तारीफ की, और कहा कि जिस तरह से वह माहौल को शांत रखते हैं और अच्छी तरह से घुलमिल जाते हैं, उससे उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है.

उन्होंने कहा, "सूर्या ने इस फॉर्मेट में मेरी ज़िंदगी बहुत आसान बना दी है, और मुझे लगता है कि वह एक ज़बरदस्त लीडर हैं, इसलिए नहीं कि वह किस तरह के बैटर हैं या कैसे शॉट खेलते हैं. इन सब बातों को आप एक तरफ रख सकते हैं, बल्कि इसलिए कि वह क्रिकेट के मैदान पर क्या करते हैं. जिस तरह से वह खिलाड़ियों से जुड़ते हैं, जिस तरह से वह उनसे बात करते हैं, उनके साथ जो समय बिताते हैं, और मैदान पर वह कितने रिलैक्स रहते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "एक कोच के तौर पर, इससे आपको दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने का मौका मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वह माहौल को शांत रखेंगे, जो कोई भी कोच सपना देख सकता है. मेरे लिए, खिलाड़ी सूर्या को एक तरफ रखा जा सकता है, लेकिन लीडर सूर्या ने हर चीज़ में कमाल किया है. वह एक ज़बरदस्त लीडर हैं. उनके जैसे किसी व्यक्ति का देश को लीड करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका दिल सही जगह पर है और वह सही फैसले लेते हैं, खासकर प्रेशर में." गंभीर ने कहा कि टीम का माहौल रिलैक्स्ड है और रिलैक्स्ड रहना ज़रूरी है क्योंकि एक बार जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है, तो वह "सीरियस बिज़नेस" बन जाता है.

"ड्रेसिंग रूम, हर समय सीरियस नहीं रह सकता. हाँ, आप स्विच्ड ऑन रहना चाहते हैं, लेकिन आपको रिलैक्स्ड भी रहना होगा. आप ड्रेसिंग रूम में पूरी तरह से एज ऑन हो सकते हैं. मुझे लगता है कि यह माहौल सच में बहुत अच्छा रहा है. सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन इन लड़कों को एक-दूसरे के लिए खेलना और एक साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना पसंद है. यही एक वजह है कि हमें रिज़ल्ट मिले हैं. रिज़ल्ट सिर्फ़ इस बारे में नहीं हैं कि आप किस तरह का क्रिकेट खेलते हैं; इसमें कई और फ़ैक्टर भी शामिल होते हैं, और इस फ़ॉर्मेट में, हमें सफलता इसलिए मिली है क्योंकि लड़के सच में एक-दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं," उन्होंने कहा.

सूर्या की टीम 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया से भिड़ेगी, इसके बाद 15 फरवरी को कोलंबो में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी.