विज्ञापन
विशेष लिंक

Abhishek Sharma: T20 World Cup के बीच टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, अभिषेक शर्मा हुए अस्पताल में भर्ती

Abhishek Sharma Hospitalised T20 World Cup 2026: भारत को कल यानी 12 फरवरी 2026 को नामीबिया के खिलाफ अपना दूसरा मुकाबला खेलना है.

Read Time: 2 mins
Share
Abhishek Sharma: T20 World Cup के बीच टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, अभिषेक शर्मा हुए अस्पताल में भर्ती
Abhishek Sharma Hospitalised IND vs NAM T20 World Cup 2026:

Abhishek Sharma Hospitalised IND vs NAM T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच भारतीय खेमे से एक परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है. टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिषेक शर्मा पेट में संक्रमण (Stomach Infection) से जूझ रहे हैं. उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें तुरंत चिकित्सा निगरानी में रखा गया है. इस अचानक आई स्वास्थ्य समस्या ने टीम इंडिया के संयोजन को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

रिपोर्ट की मानें तो अस्पताल में भर्ती होने के बाद अब अभिषेक शर्मा का आगामी मैच में खेलना लगभग नामुमकिन लग रहा है. भारत को कल यानी 12 फरवरी 2026 को नामीबिया के खिलाफ अपना दूसरा मुकाबला खेलना है. यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित होना है. अभिषेक अगर फिट नहीं हो पाते हैं तो टीम इंडिया को ओपनिंग स्लॉट के लिए नए विकल्पों पर विचार करना होगा.

इससे पहले भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा गुरुवार का ट्रेनिंग सेशन नहीं कर पाए क्योंकि वह पेट की खराबी से ठीक हो रहे हैं, जिससे उनके खेलने पर थोड़ा शक है, जबकि टीम ने नामीबिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच की तैयारी तेज कर दी है.

गुरुवार को नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट ने कहा, “हां, वाशिंगटन कल टीम में शामिल हो गया, वह आज ट्रेनिंग करेगा. अभि के पेट में अभी भी कुछ दिक्कतें हैं, हमें उम्मीद है कि वह कुछ दिनों में मैच के लिए उपलब्ध हो जाएगा.”

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket, Abhishek Sharma
Get App for Better Experience
Install Now