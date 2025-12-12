IND vs SA: गुस्से से लाल हुए कोच गंभीर का रिएक्शन वायरल, अर्शदीप सिंह ने फेंका 13 गेंद का ओवर और डाल दी इतनी वाइड गेंद

Arshdeep Singh Seven Wide in An Over: अर्शदीप सिंह ने 13 गेंदों का ओवर डाला और इस दौयान कुल 7 वाइड गेंदे डाली, जिसे देखकर खुद कोच गंभीर हैरान दिखें और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. मैच के 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आये अर्शदीप सिंह ने ओवर डालना शुरू किया और उसके बाद वाइड का सिलसिला चला जो मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था. ओवर की पहली गेंद पर क्विंटन डी कॉक के द्वारा छक्का लगाने के बाद अर्शदीप ने वापसी करने की कोशिश में वाइड का अंबार लगा दिया और 13 गेंदों का लंबा स्पेल डालकर 7 वाइड के साथ ओवर में कुल 18 रन लुटा दिए.

Photo Credit: @ImTanujSingh

इसके साथ ही अर्शदीप सिंह के 13 गेंदों के ओवर की बात करें तो वो इस मामले में अब नवीन-उल-हक के जिम्बाब्वे के खिलाफ 13 गेंदों के ओवर की बराबरी कर ली है.

साउथ अफ्रीका ने भारत को मुल्लांपुर के महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मैच में 51 रन से शिकस्त दी. इसी के साथ मेहमान टीम ने पांच मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 213 रन बनाए. क्विंटन डी कॉक ने रीजा हेंड्रिक्स के साथ 4.1 ओवरों में 38 रन की साझेदारी की. रीजा 10 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

इसके बाद क्विंटन डी कॉक ने कप्तान एडेन मार्करम के साथ दूसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 83 रन जोड़ते हुए मेहमानों को 121 के स्कोर तक पहुंचा दिया. मार्करम 29 रन बनाकर आउट हुए, जबकि क्विंटन डी कॉक ने 46 गेंदों में 7 छक्कों और 5 चौकों के साथ 90 रन की पारी खेली. साउथ अफ्रीकी टीम 16.1 ओवरों में 4 विकेट खोकर 160 रन अपने खाते में जोड़ चुकी थी. यहां से डोनोवन फेरीरा (नाबाद 30) ने डेविड मिलर (नाबाद 20) के साथ पांचवें विकेट के लिए 23 गेंदों में 53 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट अपने नाम किए, जबकि अक्षर पटेल ने 1 विकेट निकाला. इस पारी में अर्शदीप सिंह ने एक ही ओवर में 13 गेंदें फेंकने के अनचाहे रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है. इस मामले में वह अफगानिस्तान के नवीन उल हक के साथ संयुक्त रूप से नंबर-1 पायदान पर पहुंच गए हैं.

T20I में एक ओवर में सबसे ज़्यादा गेंदें फेंकी गईं (फूल मेंबर टीमें)

13 गेंद का ओवर - नवीन-उल-हक बनाम ZIM, हरारे, 2024

13 गेंद का ओवर - अर्शदीप सिंह बनाम SA, मुल्लांपुर, 2025*

12 गेंद का ओवर - सिसंडा मगाला बनाम PAK, जोबर्ग, 2021