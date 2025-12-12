विज्ञापन
विशेष लिंक

'जीत या हार, मुझे हमेशा उन पर गर्व है', दूसरे टी20 में हार के बाद गंभीर को मिला 'दोस्त' युवराज सिंह का साथ

Yuvraj Singh react on Team India: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुरुवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टी20 मैच से पहले भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पूर्व पुरुष ऑलराउंडर युवराज सिंह के नाम पर स्टैंड्स का उद्घाटन किया गया.

Read Time: 3 mins
Share
'जीत या हार, मुझे हमेशा उन पर गर्व है', दूसरे टी20 में हार के बाद गंभीर को मिला 'दोस्त' युवराज सिंह का साथ
Yuvraj Singh big Statement on Team India: गभीर और युवी एक साथ
  • भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में 51 रन से हार का सामना करना पड़ा था
  • पूर्व दिग्गज युवराज सिंह ने टीम इंडिया को टी-20 की सबसे मजबूत टीम बताते हुए उनकी प्रशंसा की
  • युवराज सिंह ने कहा कि टीम के खिलाड़ियों में बहुत प्रतिभा है और उनका प्रदर्शन पिछले दो वर्षों में बेहतर हुआ है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Yuvraj Singh on Team India: भारत के दूसरे टी-20 मैच में साउथ अफ्रीका से 51 रन से हार का सामना करना पड़ा. भले ही भारतीय टीम को हार मिली है लेकिन भारत के पूर्व दिग्गज युवराज सिंह ने गौतम गंभीर और टीम इंडिया की तारीफ की है. युवी ने माना है कि यह टीम टी-20 की सबसे मजबूत टीम है.बीसीसीआई की ओर से जारी वीडियो में युवराज सिंह ने भारतीय टीम को लेकर बात की और कहा, "मुझे उनसे मिलकर अच्छा लगा, मैं भी जब टीम इंडिया का हिस्सा था तो मैच से पहले और बाद में हर्डल होता था. मैं भी मैच टीम हर्डल का हिस्सा रहा हूं. मुझे याद है कि हम हर्डल में टीम के परफॉर्मेंस को लेकर बात करते थे जिससे टीम एक जुट रहती थी."

"मैं इन खिलाड़ियों को खेलते हुए देखता हूं, इन खिलाड़ियों के पास काफी टैलेंट हैं. पिछले दो साल से इन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस और भी बेहतर हुआ है. हम वनडे और टी-20 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टीम है. टी-20 वर्ल्ड कप आ रहा है. अभी टीम उसी की तैयारी कर रही है. मुझे पूरा यकीन है कि टीम इंडिया आगे बेहतर करते रहेगी. भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचेगी, टीम इंडिया टॉप 2 में रहेगी. लेकिन टीम हारे या जीते मैं हमेशा टीम के साथ हूं."

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुरुवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टी20 मैच से पहले भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पूर्व पुरुष ऑलराउंडर युवराज सिंह के नाम पर स्टैंड्स का उद्घाटन किया गया. इस मौके पर दोनों दिग्गज स्टेडियम में मौजूद रहे थे. 

इस स्टैंड का उद्घाटन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पीसीए अध्यक्ष अमरजीत मेहता ने किया. इस दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष मिथुन मन्हास और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में पिछले महीने भारत ने महिला वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। यह महिला सीनियर क्रिकेट टीम की पहली आईसीसी ट्रॉफी थी.

हरमनप्रीत कौर तीसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, जिनके सम्मान में स्टैंड का नाम रखा गया। इससे पहले, झूलन गोस्वामी (ईडन गार्डन्स, कोलकाता) और मिताली राज (एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम) को यह सम्मान मिला था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yuvraj Singh, Gautam Gambhir, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now