'जीत या हार, मुझे हमेशा उन पर गर्व है', दूसरे टी20 में हार के बाद गंभीर को मिला 'दोस्त' युवराज सिंह का साथ

Yuvraj Singh on Team India: भारत के दूसरे टी-20 मैच में साउथ अफ्रीका से 51 रन से हार का सामना करना पड़ा. भले ही भारतीय टीम को हार मिली है लेकिन भारत के पूर्व दिग्गज युवराज सिंह ने गौतम गंभीर और टीम इंडिया की तारीफ की है. युवी ने माना है कि यह टीम टी-20 की सबसे मजबूत टीम है.बीसीसीआई की ओर से जारी वीडियो में युवराज सिंह ने भारतीय टीम को लेकर बात की और कहा, "मुझे उनसे मिलकर अच्छा लगा, मैं भी जब टीम इंडिया का हिस्सा था तो मैच से पहले और बाद में हर्डल होता था. मैं भी मैच टीम हर्डल का हिस्सा रहा हूं. मुझे याद है कि हम हर्डल में टीम के परफॉर्मेंस को लेकर बात करते थे जिससे टीम एक जुट रहती थी."

"मैं इन खिलाड़ियों को खेलते हुए देखता हूं, इन खिलाड़ियों के पास काफी टैलेंट हैं. पिछले दो साल से इन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस और भी बेहतर हुआ है. हम वनडे और टी-20 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टीम है. टी-20 वर्ल्ड कप आ रहा है. अभी टीम उसी की तैयारी कर रही है. मुझे पूरा यकीन है कि टीम इंडिया आगे बेहतर करते रहेगी. भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचेगी, टीम इंडिया टॉप 2 में रहेगी. लेकिन टीम हारे या जीते मैं हमेशा टीम के साथ हूं."

🗣️ 𝗪𝗶𝗻 𝗼𝗿 𝗹𝗼𝘀𝗲, 𝗜'𝗺 𝗮𝗹𝘄𝗮𝘆𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘂𝗱 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲𝗺.



Hugs, smiles, and respect all around as Yuvraj Singh joined the #TeamIndia huddle ahead of the 2nd T20I.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुरुवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टी20 मैच से पहले भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पूर्व पुरुष ऑलराउंडर युवराज सिंह के नाम पर स्टैंड्स का उद्घाटन किया गया. इस मौके पर दोनों दिग्गज स्टेडियम में मौजूद रहे थे.

इस स्टैंड का उद्घाटन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पीसीए अध्यक्ष अमरजीत मेहता ने किया. इस दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष मिथुन मन्हास और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में पिछले महीने भारत ने महिला वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। यह महिला सीनियर क्रिकेट टीम की पहली आईसीसी ट्रॉफी थी.

हरमनप्रीत कौर तीसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, जिनके सम्मान में स्टैंड का नाम रखा गया। इससे पहले, झूलन गोस्वामी (ईडन गार्डन्स, कोलकाता) और मिताली राज (एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम) को यह सम्मान मिला था.