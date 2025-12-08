विज्ञापन

इस क्रिकेटर की वाइफ हैरी पॉटर में कर चुकी है काम, सलमान के साथ दी एक हिट, अनुष्का शर्मा नहीं कोई और है ये

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो केवल सलमान खान के साथ एक हिट फिल्म नहीं बल्कि बिग बॉस का एक सीजन भी कर चुकी हैं.

हैरी पॉटर में नजर आई थी क्रिकेटर की पत्नी!
नई दिल्ली:

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह की पत्नी हेजल कीच कोई आम चेहरा नहीं हैं. उन्होंने बचपन में ही दुनिया की सबसे मशहूर फ्रैंचाइजी ‘हैरी पॉटर' में काम किया था और बाद में बॉलीवुड व टीवी रियलिटी शो तक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.

हॉगवर्ट्स की स्टूडेंट रहीं हेजल!

हेजल कीच ब्रिटिश-इंडियन मूल की हैं. बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने ‘हैरी पॉटर' सीरीज के शुरुआती तीन पार्ट्स में छोटे-छोटे रोल किए थे:
•  हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर स्टोन (2001)
•  हैरी पॉटर एंड द चैंबर ऑफ सीक्रेट्स (2002)
•  हैरी पॉटर एंड द प्रिज़नर ऑफ अज्काबान (2004)

इन फिल्मों में वे हॉगवॉर्ट्स की स्टूडेंट्स में से एक के तौर पर नजर आई थीं. हेजल ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि वे उस वक्त बहुत छोटी थीं और सेट पर पूरा माहौल जादुई लगता था.

बॉलीवुड और बिग बॉस का सफर

भारत आने के बाद हेजल ने बॉलीवुड में कदम रखा. वे सलमान खान की फिल्म ‘बॉडीगार्ड' (2011) में आइटम सॉन्ग “देसी बीट्स” में नजर आई थीं. इसके अलावा तमिल फिल्म ‘बिल्ला' और तेलुगु फिल्म ‘मैक्सिमम' में भी काम किया. साल 2013 में वे कलर्स टीवी के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 7' में कंटेस्टेंट के रूप में हिस्सा बनीं.

युवराज सिंह से शादी और आज की जिंदगी

30 नवंबर 2016 को हेजल कीच ने युवराज सिंह से शादी रचा ली. शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली और परिवार को समय देने लगीं. इस कपल के दो बच्चे हैं – बेटा ओरियन (2022) और बेटी ऑरा (2024).
हेजल अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर बच्चों और युवराज के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. फिलहाल वे एक्टिंग से ब्रेक पर हैं और मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट बनने की ट्रेनिंग ले रही हैं. क्रिकेट मैचों में भी वे युवराज को सपोर्ट करने पहुंचती रहती हैं. उनकी सबसे पसंदीदा पारी युवराज की वो शानदार 150 रनों की इनिंग है जो उन्होंने 2017 में कटक में इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी.

हेजल कीच आज भले ही लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन हॉगवॉर्ट्स से लेकर बॉलीवुड और भारतीय क्रिकेट की दुनिया तक उनका सफर वाकई दिलचस्प रहा है.

