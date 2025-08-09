IND vs ENG: उन्होंने जो हासिल किया है... कोच गौतम गंभीर की कामयाबी देख गदगद हैं पूर्व कोच गैरी कर्स्टन

Gary Kirsten on Gautam Gambhir: भारत के विश्व कप विजेता पूर्व कोच गैरी कर्स्टन ने कहा कि जिस तरह से कोच गौतम गंभीर की टीम ने इंग्लैंड के कठिन दौरे पर टेस्ट सीरीज 2 . 2 से ड्रॉ कराई, उससे वह बहुत खुश हैं. कर्स्टन ने यहां एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से कहा ,‘‘ मैं बहुत खुश हूं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने सीरीज ड्रॉ कराई और यह भारतीय क्रिकेट के लिये अच्छा है. मैं गौतम गंभीर के लिये भी बहुत खुश हूं . मैं उसे अच्छे से जानता हूं और उसने इस टीम के साथ जो हासिल किया है, मैं उससे खुश हूं'. उन्होंने कहा ,‘‘ भारतीय टीम इस समय अच्छा खेल रही है. हम सभी उसकी सफलता से खुश हैं. भारत के पास अच्छे युवा खिलाड़ी हैं और उन्हें जिस तरह से सहयोग दिया जा रहा है, वह अच्छी बात है. ''

भारत ने कर्स्टन के कोच रहते 2011 विश्व कप जीता था और टेस्ट प्रारूप में शीर्ष स्थान पर भी पहुंची थी. विश्व कप विजेता टीम में गंभीर और वीरेंद्र सहवाग सलामी जोड़ीदार थे.गंभीर ने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 97 रन बनाये थे.

भारत के कोच के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए कर्स्टन ने कहा कि उनके कार्यकाल की मुख्य बातों में ईशांत शर्मा को नेट्स पर बल्लेबाजी का अभ्यास कराना भी था जिससे वीवीएस लक्ष्मण को आस्ट्रेलिया के खिलाफ 2010 में मोहाली टेस्ट जिताने में मदद मिली .

उन्होंने कहा ,‘‘ भारतीय टीम के साथ तीन साल के मेरे कार्यकाल में ईशांत शर्मा से नेट्स पर बल्लेबाजी का अभ्यास कराया जिसने आस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 48 गेंद खेली और वीवीएस लक्ष्मण ने वह मैच जिताया. ''

जीत के लिये 216 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने आठ विकेट 124 रन पर गंवा दिये थे लेकिन लक्ष्मण (73 नाबाद) ने ईशांत (31) और फिर प्रज्ञान ओझा के साथ मिलकर भारत को एक विकेट से जीत दिलाई.