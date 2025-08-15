विज्ञापन
विशेष लिंक

विराट कोहली से लेकर मनु भाकर तक, खेल जगत ने इस तरह दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई

India's Sports Fraternity Celebrates 79th Independence Day: डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने इस दौरान बेहद ही खास अंदाज में बधाई दी है. पूर्व कप्तान विराट कोहली ने देश की सुरक्षा में लगे वीर जवानों के लिए बेहद भावुक करने वाला पोस्ट लिखा है.

Read Time: 3 mins
Share
विराट कोहली से लेकर मनु भाकर तक, खेल जगत ने इस तरह दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई
Independence Day 2025: खेल जगत ने इस तरह दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई
  • भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के खेल सितारों ने सोशल मीडिया पर देशभक्ति और सम्मान के संदेश साझा किए.
  • पूर्व कप्तान विराट कोहली ने देश की सुरक्षा में लगे वीर जवानों के लिए बेहद भावुक करने वाला पोस्ट लिखा है.
  • डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने राष्ट्रगान की धुन के साथ देश के लिए गर्व और सम्मान प्रकट किया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गजों के साथ साथ खेल जगत से भी बधाई संदेश आए. डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने इस दौरान बेहद ही खास अंदाज में बधाई दी है. पूर्व कप्तान विराट कोहली ने देश की सुरक्षा में लगे वीर जवानों के लिए बेहद भावुक करने वाला पोस्ट लिखा है. कोहली ने लिखा है कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है.

इंस्टाग्राम पर विराट कोहली ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक भावुक सी पोस्ट डाली है. वन्दे मातरम के गीत के साथ उन्होंने लिखा है,"आज हम आज़ाद मुस्कराते हैं क्योंकि वो अदम्य साहस के साथ डटे रहे. इस उल्लासपूर्ण स्वतंत्रता दिवस पर हम आज़ादी के सभी हीरो की बलिदानी का सम्मान करते हैं और उन्हें सलाम करते हैं. भारतीय होने पर फ़ख़्र है. जय हिन्द. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे."

Latest and Breaking News on NDTV

विराट कोहली का एक भारतीय होने के नाते स्वतंत्रता दिवस से गहरा जुड़ाव तो है ही, एक क्रिकेटर के तौर पर भी उनके लिए यह दिन बेहद यादगार है. कोहली एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिनके नाम स्वतंत्रता दिवस पर शतक लगाने की उपलब्धि है. 2019 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में शतक लगाया था. तब उन्होंने नाबाद 114 रन की पारी खेली थी.

डबल ओलिंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर राष्ट्रगान की प्यारी सी धुन बजाते हुए वीडियो पोस्ट की है. उन्होंने लिखा है,“हर बार जब मैं भारत की नुमाइंदगी करती हूं, चाहती हूं कि पोडियम पर खड़ी होऊं और ये धुन सुनूं. जय हिन्द! 


दो दिन पहले ही ‘ससुर जी' तमगा हासिल करने वाले मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पर पहाड़ों पर तितंगा लहराते हुए प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की है और X पर लिखा, “हैप्पी इंडिपेन्डेंस डे. जय हिन्द!”

विश्व विजेता कप्तान रोहित शर्मा ने कैरीबियाई वर्ल्ड कप 2024 में ब्रिजटाउन में वर्ल्ड कप जीत के बाद मैदान पर तिरंगा गाड़ने की प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की है, तिरंगा और स्माइलि के साथ.


लंदन ओलिंपिक्स 2012 की पहली बैडमिंटन पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी सायना नेहवाल ने आज़ादी का जश्न मनाते हुए अपने पिता के साथ तस्वीर पोस्ट की है और X पर लिखा है- हैप्पी इंडिपेंडेंस डे#JaiHind
 

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है. तस्वीर उन दिनों की है, जब वह भारत के लिए खेला करते थे. गंभीर भारत की जीत के बाद जोश में दिखाई दे रहे हैं और सामने तिरंगा झंडा लहरा रहा है. तस्वीर के साथ कैप्शन में गंभीर ने लिखा, मेरा देश, मेरी पहचान, मेरी जिंदगी, जय हिंद.

भारतीय टीम के दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एक्स पर तिरंगा झंडा लिए हुए अपनी तस्वीर शेयर की है. यह तस्वीर टी20 विश्व कप 2024 फाइनल की है. भारत उस टूर्नामेंट के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व विजेता बना था. कैप्शन में हार्दिक ने लिखा, 'स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, भारत.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virat Kohli, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com