हार्दिक पांड्या से लेकर ऋषभ पंत तक, IPL 2027 रिटेंशन से पहले इन बड़े ट्रेड्स ने मचाई हलचल, लिस्ट में बड़े नाम

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 सीजन के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर तय की गई है. ऐसे में सभी फ्रेंचाइजी अपनी रिटेंशन सूची को अंतिम रूप देने में जुटी हैं. इसी बीच ट्रेड विंडो में भी हलचल बढ़ गई है और कई बड़े खिलाड़ी टीम बदल चुके हैं. पिछले कुछ हफ्तों में कई महत्वपूर्ण ट्रेड देखने को मिले हैं. गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने चार खिलाड़ियों की अदला-बदली की आधिकारिक घोषणा की. वहीं, हार्दिक पांड्या को लेकर भी लगातार अटकलें जारी हैं, हालांकि अब तक उनके मुंबई इंडियंस छोड़ने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

रिटेंशन की समय-सीमा नजदीक आने के साथ आइए नजर डालते हैं उन बड़े ट्रेड्स पर, जो आधिकारिक तौर पर पूरे हो चुके हैं और उन चर्चाओं पर, जिन्होंने बाजार को गर्म रखा हुआ है.

खलील अहमद और नाथन एलिस पहुंचे SRH, CSK को मिले लियाम लिविंगस्टोन और जैक एडवर्ड्स

दक्षिण भारत की दो बड़ी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीमों की जरूरतों के अनुसार चार खिलाड़ियों की अदला-बदली की है. चेन्नई सुपर किंग्स ने तेज गेंदबाज खलील अहमद और नाथन एलिस को हैदराबाद भेजा है. बदले में उसे इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स मिले हैं.

इस सौदे से चेन्नई को मध्यक्रम में अतिरिक्त ताकत मिली है. साथ ही लिविंगस्टोन के रूप में एक ऐसा खिलाड़ी भी मिला है, जो जरूरत पड़ने पर स्पिन गेंदबाजी का विकल्प दे सकता है. दूसरी ओर, सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी तेज गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए दो अनुभवी गेंदबाजों को टीम में शामिल किया है.

टी. नटराजन की सनराइजर्स हैदराबाद में वापसी

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी. नटराजन एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी में नजर आएंगे. आईपीएल में नटराजन के कई यादगार प्रदर्शन इसी फ्रेंचाइजी के लिए आए थे. सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें दिल्ली कैपिटल्स से संशोधित अनुबंध मूल्य पर अपनी टीम में शामिल किया है. इसके बदले 26 वर्षीय लेग स्पिनर जीशान अंसारी दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बने हैं. नटराजन की वापसी से सनराइजर्स को डेथ ओवरों के लिए एक अनुभवी गेंदबाज मिल गया है, जो टीम के लिए पहले भी अहम भूमिका निभा चुका है.

ऋषभ पंत और कुलदीप यादव ने बदली टीम

इस सीजन से पहले हुए सबसे चर्चित ट्रेड्स में ऋषभ पंत और कुलदीप यादव का नाम शामिल है. पिछले सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करने वाले ऋषभ पंत 15 करोड़ रुपये की संशोधित फीस पर दिल्ली कैपिटल्स लौट आए हैं. दूसरी ओर, भारतीय टीम के प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हो गए हैं. इस सौदे को दोनों टीमों के लिए उपयोगी माना जा रहा है. दिल्ली को अपना प्रमुख विकेटकीपर-बल्लेबाज वापस मिल गया है, जबकि लखनऊ को एक अनुभवी और स्थापित स्पिनर हासिल हुआ है.

हार्दिक पांड्या-अर्शदीप सिंह के ट्रेड पर नजर

ट्रेड विंडो की सबसे ज्यादा चर्चित खबर हार्दिक पांड्या को लेकर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कई फ्रेंचाइजी ने मुंबई इंडियंस से हार्दिक पांड्या को लेकर संपर्क किया है. इनमें पंजाब किंग्स का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है.

खबरों के अनुसार, संभावित ट्रेड के तहत हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स का रुख कर सकते हैं, जबकि अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस में शामिल हो सकते हैं. माना जा रहा है कि मुंबई प्रबंधन जसप्रीत बुमराह के साथ नई गेंद साझा करने के लिए एक शीर्ष भारतीय तेज गेंदबाज को टीम में लाने पर विचार कर रहा है. हालांकि, अभी तक इस संभावित ट्रेड की न तो किसी फ्रेंचाइजी ने पुष्टि की है और न ही आईपीएल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है. इसके बावजूद हार्दिक और अर्शदीप को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है.

रिटेंशन की अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ आने वाले दिनों में और भी कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं. ऐसे में 17 नवंबर तक सभी फ्रेंचाइजी के कदमों पर क्रिकेट प्रशंसकों की नजर बनी रहेगी.