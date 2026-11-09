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Diwali 2026: धोनी से अभिषेक शर्मा तक, क्रिकेटरों ने कुछ ऐसे किया दिवाली सेलिब्रेट, देखें तस्वीरें

दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में क्रिकेट सितारे पारंपरिक भारतीय परिधानों में नजर आए.रंग-बिरंगी रोशनी, दीयों की चमक और परिवार के साथ बिताए गए खास पलों ने फैंस का दिल जीत लिया

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Diwali 2026: धोनी से अभिषेक शर्मा तक, क्रिकेटरों ने कुछ ऐसे किया दिवाली सेलिब्रेट, देखें तस्वीरें
परिवार संग क्रिकेटरों की दिवाली, देखें Photos
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रोशनी के त्योहार दिवाली का जश्न देशभर में धूमधाम से मनाया गया, भारतीय क्रिकेटरों ने अपने परिवार के साथ मिलकर इस खास पर्व को बड़े उत्साह और पारंपरिक अंदाज में सेलिब्रेट किया. सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेटरों ने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की है, जिसे फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. अभिषेक शर्मा, धोनी से लेकर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की है. 

देखें क्रिकेटरों की दिवाली सेलिब्रेशन की खूबसूरत और वायरल तस्वीरें

धोनी की दिवाली

अभिषेक शर्मा की दिवाली

वीरेंद्र सहवाग की दिवाली

सचिन तेंदुलकर की दिवाली

भुवनेश्वर कुमार की दिवाली 

दिवाली में वैभव के घर आई दिवाली

ऋषभ पंत की दिवाली

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स्पोर्ट्स एंकर जतिन सप्रू की दिवाली

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