Diwali 2026: धोनी से अभिषेक शर्मा तक, क्रिकेटरों ने कुछ ऐसे किया दिवाली सेलिब्रेट, देखें तस्वीरें

रोशनी के त्योहार दिवाली का जश्न देशभर में धूमधाम से मनाया गया, भारतीय क्रिकेटरों ने अपने परिवार के साथ मिलकर इस खास पर्व को बड़े उत्साह और पारंपरिक अंदाज में सेलिब्रेट किया. सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेटरों ने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की है, जिसे फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. अभिषेक शर्मा, धोनी से लेकर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की है.

देखें क्रिकेटरों की दिवाली सेलिब्रेशन की खूबसूरत और वायरल तस्वीरें

धोनी की दिवाली

अभिषेक शर्मा की दिवाली

वीरेंद्र सहवाग की दिवाली

सचिन तेंदुलकर की दिवाली

भुवनेश्वर कुमार की दिवाली

दिवाली में वैभव के घर आई दिवाली

ऋषभ पंत की दिवाली

स्पोर्ट्स एंकर जतिन सप्रू की दिवाली

यह भी पढ़ें | दिवाली पर अनुज श्रीवात्री ने रचा इतिहास, भारत को मिला 100वां चेस ग्रैंडमास्टर

यह भी पढ़ें | IPL 2026 में मचाया था धमाल, अब वैभव सूर्यवंशी को इनाम में मिली टाटा सिएरा कार