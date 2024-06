T20 वर्ल्ड कप में युगांडा के 43 साल के गेंदबाज ने रचा इतिहास, ऐसा कर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Franco Nsubuga: टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2024) में युगांडा के 43 साल के गेंदबाज फ्रैंक एनसुबुगा ने टी20 इंटरनेशनल में इतिहास रच दिया है. 43 साल के फ्रेंको एनसुबुगा ने T20I इतिहास में सबसे किफायती चार ओवर का स्पेल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं. पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ मैच में एनसुबुगा ने यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. एनसुबुगा ने ऐसा कर साउथ अफ्रीका के एनरिक नॉर्टजे का रिकॉर्ड तोड़ गिया है. एनरिक नॉर्टजे ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट लिए थे. (most economical four-over spell in the history of the men's T20 World Cup). वहीं, टी-20 वर्ल्ड कप 2024 के 9वें मैच की बात की जाए तो पापुआ न्यू गिनी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 77 रन बनाए थे. इस मैच में फ्रैंक एनसुबुगा ने 4 ओवर की गेंदबाजी की और इस दौरान 4 रन देकर 2 विकेट लेने में सफल रहे. (SCORECARD)

43 year old Franco Nsubuga with the most economical four-over spell in the history of the ICC Men's T20 World Cup. #WeAreCricketCranes #T20WorldCup #PNGvUGA @Im_AbhaySharma pic.twitter.com/XfjAqxuCQE — Danny Nyeko🇺🇦 🚀 (@DNyeko) June 6, 2024

टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे किफायती 4 ओवर करने के मामले में तीसरे नंबर पर अब श्रीलंका के अजंता मेंडिस ने 2012 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 ओवर में 8 रन देकर 6 विकेट लिए थे. वहीं, इसके बा महमुदुल्लाह का नंबर आता है. बांग्लादेश के महमुदुल्लाह ने 2014 के टी-20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 8 रन देकर 1 विकेट लेने में सफलता पाई थी. वहीं, श्रीलंका के हसरंगा ने यूएई के खिलाफ साल 2022 में 4 ओवर में 8 रन देकर 3 विकेट लिए थे.

वहीं, टी-20 व्लर्ड कप 2024 के 9वें मैच की बात की जाए तो पापुआ न्यू गिनी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 77 रन बनाए थे. फ्रैंक एनसुबुगा ने 2019 में बोत्सवाना के खिलाफ खेलकर अपना T20I डेंब्यू किया था. Franco Nsubuga का लगभग 3 दशक के बाद टी-20 वर्ल्ड कप खेलने का सपना पूरा हुआ है. Franco Nsubuga क्रिकेट खेलने से पहले हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे खेल खेला करते थे.

