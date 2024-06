"यह खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट का नया सुपरस्टार बनने वाला है", रिकी पोंटिंग ने की भविष्यवाणी

Ricky Ponting Prediction on Saim Ayub : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ने उस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर भविष्यवाणी की है जो आने वाले समय में पाकिस्तानी क्रिकेट का नया सुपरस्टार साबित हो सकता है. बता दें कि पाकिस्तान की टीम न्यूयॉर्क में टी-20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पहुंची है. पाकिस्तान की टीम (Pakistan Team in T20 World Cup 2024) न्यूयॉर्क में अपना पहला मैच 6 जून को यूएसए के खिलाफ खेलने वाली है. वहीं, इसके बाद 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने पाकिस्तान टीम को लेकर बात की है. पोटिंग का मानना है कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है और वह टूर्नामेंट में अच्छा कर सकती है, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा है कि टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ी हैं. पोटिंग ने माना कि टीम में पाकिस्तान ने एक ऐसे खिलाड़ी को भी शामिल किया है जो इस बार टी-20 वर्ल्ड कप में तहलका मचा सकता है. पोंटिंग के अनुसार सैम अयूब (Saim Ayub) एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो इस बार अपने खेल से विश्व क्रिकेट को चौंका सकते हैं.

रिकी पोंटिंग ने आईसीसी से बात करते हुए अपनी राय दी है. पोंटिंग ने कहा, "मुझे ऑस्ट्रेलियाई गर्मियों के दौरान अयूब की बल्लेबाजी बहुत पसंद आई थी. उन्होंने सिडनी में वह टेस्ट मैच खेला था, मुझे लगता है कि तब उस समय मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था. जब मैं कमेंट्री करता हूं, तो मुझे खिलाड़ियों के बारे में जानना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वास्तव में वापस जाकर उनके PSL के कुछ मैच देखे थे. मुझे लगता है कि वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, आने वाले समय में वो पाकिस्तान का बेहतरीन स्टार बनेगा और वह इसके लिए आगे बढ़ रहा है." सैम अयूब ने आयरलैंड के खिलाफ़ पाकिस्तान की हालिया T20I सीरीज़ के दौरान रिज़वान के साथ मिलकर ओपनिंग की और पोंटिंग को लगता है कि बाएं हाथ का यह आक्रामक बल्लेबाज़ टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकता है.

इसके अलावा पोंटिंग को भरोसा है कि शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस बार पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे. बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार 2009 में टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. वहीं, 2007 और 2022 में यह टीम रनअप रही थी. 2007 के फाइनल में पाकिस्तान को भारत ने हराया था तो वहीं, 2022 के टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड ने हराया था.

टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच (Pakistan match in T20 World Cup 2024)

6 जून- पाकिस्तान vs यूएसए, डलास, 9 PM

9 जून- भारत vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, 8 PM

11 जून- पाकिस्तान vs कनाडा, 8 PM

16 जून- पाकिस्तान vs आयलैंड, लॉर्डरहिल, 8 PM

पाकिस्तान की टीम टी-20 वर्ल्ड कप के लिए (Pakisatn Team in T20 Word Cup 2024)

बाबर आजम (कप्तान), सैम अयूब, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, शादाब खान, फखर जमान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, अबरार अहमद, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ