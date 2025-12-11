'गंभीर ने रोहित या कोहली में से किसी को क्रेडिट नहीं दिया', पूर्व भारतीय दिग्गज का माथा ठनका, कोच पर भड़के

Robin Uthappa on Gautam Gambhir: पिछले कुछ समय से विराट कोहली, रोहित शर्मा औऱ गौतम गंभीर को लेकर कई तरह की बातें सुर्खियों में रही है. कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि वनडे टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है. कोच औऱ सीनियर खिलाड़ियों के बीच ज्यादा बात नहीं होती है. हालांकि इन बातों को लेकर कभी भी ऑफिशयली कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया लेकिन टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज रॉबिन उथप्पा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है. उथप्पा ने टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को लेकर बड़ा बयान दिया है.

अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए उथप्पा ने कोच के रवैये को लेकर सवाल खड़े किए हैं. रॉबिन उथप्पा ने कहा, "मुझे जो बात हैरान करने वाली लगी, वह यह थी कि साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज़ के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने गौतम गंभीर को रोहित शर्मा या विराट कोहली में से किसी को भी क्रेडिट देते हुए नहीं देखा."

पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने आगे कहा, "ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने शानदार बैटिंग की और हमें दिखाया कि वे कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे हो सकते हैं. उन्होंने हर तरह के शक को खत्म कर दिया और उन सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया जो उनकी काबिलियत पर शक करते थे कि जब वे सही फॉर्म में होंगे तो भारत के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे. यह अजीब लगा."

बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, कोहली ने 302 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी. वनडे सीरीज में विराट ने दो शतक और एक अर्धशतकीय पारी खेली थी. वहीं, रोहित ने वनडे सीरीज में दो अर्धशतकीय पारी खेली. 'रो-को' जोड़ी अब न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान एक्शन में वापसी करेगी. पहला वनडे 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा.