10-15 साल आगे लगता है, जापान के खिलाफ मैच के लिए उत्साहित वाशिंगटन सुंदर का बड़ा बयान

जापान की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और साफ़-सुथरे माहौल से प्रभावित होकर, भारत के ऑफ़-स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने सोमवार को कहा कि टीम मेज़बान जापान के ख़िलाफ़ सानो में होने वाले ऐतिहासिक पुरुष T20I मैच का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित है, भले ही उनका मुख्य ध्यान आने वाले एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने पर हो. सुंदर ने मंगलवार को होने वाले इस मैच से एक दिन पहले पत्रकारों से कहा, "यह बहुत सुंदर है. मुझे लगता है कि यहां की टेक्नोलॉजी उन ज़्यादातर देशों से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है जहां मैं गया हूं. यह रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है और यहां क्रिकेट खेलने को लेकर हम सभी बहुत उत्साहित हैं. हमारे सामने दो बड़ी सीरीज़ या बड़े टूर्नामेंट आने वाले हैं. ज़ाहिर है, हम जापान के ख़िलाफ़ होने वाले मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं."

मंगलवार को होने वाले इस मैच पर टाइफून डुजुआन का खतरा मंडरा रहा है. सुंदर ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत पहली बार जापान के ख़िलाफ़ खेल रहा है और हम सभी ऐसे ऐतिहासिक मैच और इवेंट का हिस्सा बनकर बहुत आभारी महसूस कर रहे हैं. ज़ाहिर है, एशियाई खेल भी हैं, और हम टोक्यो में तैयारी करेंगे. इसलिए, हम सभी वहां की सुविधाओं का अनुभव करने और एशियाई खेलों के लिए पूरी तरह तैयार रहने को लेकर उत्साहित हैं."

यह मानते हुए कि उन्हें विरोधी टीम के खिलाड़ियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, सुंदर ने स्थानीय खिलाड़ियों से बातचीत करने और देश में खेल के विकास को समझने की इच्छा जताई. उन्होंने कहा, "सच कहूं तो, मैंने ज़्यादातर खिलाड़ियों को नहीं देखा है, लेकिन मैं उनके ख़िलाफ़ अच्छा मैच खेलने और उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं. मैं यह भी समझना चाहता हूं कि वे जापान में क्रिकेट के बारे में क्या सोचते हैं. ज़ाहिर है, उन्हें दुनिया भर में यात्रा करते और बेहतरीन क्वालिटी का क्रिकेट खेलते देखना बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन हां, कल हम सभी के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है और हम सभी उत्साहित हैं."

2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किए जाने पर, सुंदर ने बताया कि कैसे मल्टी-स्पोर्ट इवेंट्स एक अनोखा रोमांच देते हैं. उन्होंने कॉन्टिनेंटल गेम्स में अपनी पिछली भागीदारी को भी याद किया. "बिल्कुल. ज़ाहिर है, मैं खुशकिस्मत था कि पिछले साल चीन में हुए एशियन गेम्स का हिस्सा बन सका और हां, हम सभी ओलंपिक का भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.

"यह एक बड़ा मंच है और इसमें कुछ और देश भी होंगे जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और टूर्नामेंट में मुकाबला करेंगे. और हां, अगर हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत पाते हैं, तो यह बहुत बड़ी बात होगी," उन्होंने कहा, जापान दौरे पर टीम के मुख्य मकसद के बारे में बताते हुए, सुंदर ने कहा कि मौजूदा T20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत, खेल के सबसे छोटे फ़ॉर्मेट में अब भी सबसे मज़बूत टीम है.

"ज़ाहिर है, मकसद गोल्ड मेडल जीतना और अपनी ताकत और क्षमता के हिसाब से खेलना है. हम हमेशा से अजेय रहे हैं और बहुत मज़बूत रहे हैं, खासकर इस फ़ॉर्मेट में. इसलिए, हम टोक्यो में तैयारी करने और एशियन गेम्स में जाने से पहले पूरी तरह तैयार होने का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि वहां अच्छा खेल सकें और आखिरकार गोल्ड मेडल जीत सकें."

मेज़बान शहर के बारे में अपनी शुरुआती राय बताते हुए, सुंदर ने यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ़-सफ़ाई और माहौल की तारीफ़ की. "मेरे कुछ दोस्त पहले यहां आ चुके हैं और उन्होंने हमेशा मुझसे कहा है कि जब आप जापान का अनुभव करते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह कम से कम 10-15 साल आगे है. और हां, हमें अभी बाहर जाने का ज़्यादा समय नहीं मिला है, लेकिन यह जगह सच में बहुत खूबसूरत दिखती है.

"सुविधाएं कमाल की हैं, खासकर यह होटल और होटल के आस-पास की जगहें, सब कुछ बहुत साफ़-सुथरा है. इसलिए, ज़ाहिर है, मैं यहां कई मैच खेलने और यहां के हालात को समझने का इंतज़ार कर रहा हूं कि यहां की परिस्थितियां कैसी हैं और जापान में एक शानदार अनुभव हासिल करूं.

"ज़ाहिर है, एशियन गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलना हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है. और अगर हम अच्छा क्रिकेट खेल सकें और गोल्ड मेडल भी जीत सकें, तो मुझे लगता है कि हम सभी इस दौरे की यादों और गोल्ड मेडल को बहुत लंबे समय तक अपने साथ रखेंगे." मैदान के बाहर, चेन्नई के रहने वाले सुंदर स्थानीय खान-पान का अनुभव लेने के लिए उत्साहित हैं और खुद को इस इलाके के खाने का फ़ैन बताते हैं. "सच कहूं तो, मुझे जापानी खाना बहुत पसंद है. इसलिए, मैं निश्चित रूप से कई तरह के जापानी व्यंजन आज़माने, अलग-अलग जापानी और असली जापानी रेस्तरां में जाने और यहां के खाने के अनुभव को समझने के लिए उत्सुक हूं."

उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "ज़ाहिर है, यहां का खाना ज़्यादा स्थानीय और असली होगा. मैं कुछ रेस्तरां में जाकर जापानी रेस्तरां के अच्छे खाने का शानदार अनुभव लेना चाहूंगा."



(IANS इनपुट के साथ)