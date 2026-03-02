'अपनी टीम पर ध्यान दो', भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचते ही फैंस ने पाकिस्तानी मोहम्मद आमिर को किया ट्रोल 

विज्ञापन
भारतीय टीम का सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.

Mohammad Amir Trolled by Fans on Team India Semi-Final Prediction: भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के एक टीवी शो में कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान क्वालीफाई करे या न करे, लेकिन भारत निश्चित रूप से सेमीफाइनल में नहीं जाएगा. यह बयान उन्होंने कई बार दोहराया था. 

भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को कोलकाता में खेले गए सुपर-8 के अपने आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली. इसके बाद से आमिर सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस के निशाने पर हैं. भारतीय फैंस आमिर को सलाह दे रहे हैं कि वे भारतीय टीम पर कोई टिप्पणी करने की जगह अपनी टीम को देखें और उसमें सुधार के लिए प्रयास करें. सोशल मीडिया पर कई फैंस ने आमिर को उनकी फिक्सिंग वाली पुरानी कहानी भी याद दिलाई है. 

भारतीय टीम ने संजू सैमसन की बेहतरीन और नाबाद 97 रन की पारी की बदौलत वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. 

वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को 196 रन का लक्ष्य दिया था. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने एक-एक कर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के विकेट गंवा दिए. पारी की शुरुआत करने आए संजू सैमसन ने 50 गेंद पर 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 97 रन की पारी खेल भारत को जीत दिलाई. भारत ने 19.2 ओवर में 5 विकेट पर 199 रन बनाकर 5 विकेट से मैच जीता. सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच रहे. भारतीय टीम का सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.

