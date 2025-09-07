धवन ने फैंस ने मांगी यह सलाह, तो फैंस ने दिए ऐसे भर-भर कर जवाब, हाल ही में ईडी ने की थी कई घंटे पूछताछ

हाल ही में टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ब्रेक के बाद एक बार फिर से सक्रिय हैं. अपने चिर-परिचित अंदाज के साथ! हाल ही में एक बेटिंग-एप्प से जुड़े मामले में लेफ्टी बल्लेबाज को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश होना पड़ा था. और उनसे जब करीब 9 घंटे पूछताछ हुई, तो उनके करोड़ों चाहने वाले खासे चिंतित हो उठे थे, लेकिन अब धवन एक बार फिर से धवन ताजा तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर उपस्थित हुए हैं. और उन्होंने एक सवाल पूछते हुए फैंस से इसको लेकर राय मांगी ही, तो प्रशंसकों के जवाबों की झड़ी लग गई.

Bought a new dog suggest some names. pic.twitter.com/ziWkgSbA8P — Shikkar Dhawen (@76Off43) September 6, 2025

दरअसल शिखर धवन बहुत ही ज्यादा जानवर पालने के शौकीन हैं. उनके पास कई कुत्ते और बिल्लियां है. और उन्होंने अपने इस जानवरों के परिवार में एक नए कुत्ते को शामिल किया है. धवन ने इस कुत्ते के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए फैंस से राय मांगी कि इसका क्या नाम रखा जाए. यह देखिए इस फैन ने क्या नाम सुझाया है..

Tyson



He looks like a Tyson .. go for it brother — blockwizard 🥸 (@blockwizard1232) September 7, 2025

अब पता नहीं कि यह फैन क्या चाहता था, या किसके बारे में कहना चाहता है, लेकिन इस नाम का जिक्र अनगिनत प्रशंसकों ने लिया है

इस चाहने वाले का सुझाव अच्छा है. अब पता नहीं कि धवन इस चाहने वाले की सलाह पर अमल करेंगे या नहीं

Jitne logon ka suggestion dekha, usme sabse zyada naam kya aaya? — Karun Kumar (@karunkumar30) September 6, 2025

यह देखिए कि नामों की झड़ी लग गई है

Ramu kaka , Mogambo, Mr India, crime master Gogo 😂 — Meghna (@Meghna_venture) September 6, 2025

समझ रहे हैं न आप.....!