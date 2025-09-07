विज्ञापन
धवन ने फैंस ने मांगी यह सलाह, तो फैंस ने दिए ऐसे भर-भर कर जवाब, हाल ही में ईडी ने की थी कई घंटे पूछताछ

Shikhar Dhawan: हाल ही में बेटिंग एप्प से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शिखर धवन से करीब 9 घंटे पूछताछ की थी. और तभी से उन्हें लेकर फैंस खासे चिंतित थे

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन
  • शिखर धवन हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के सामने करीब नौ घंटे तक पूछताछ के बाद सक्रिय हुए हैं
  • धवन ने सोशल मीडिया पर अपने नए पालतू कुत्ते की तस्वीर साझा करते हुए फैंस से उसके नाम के लिए सुझाव मांगे हैं
  • शिखर धवन जानवरों के शौकीन हैं और उनके पास कई कुत्ते और बिल्लियां पहले से मौजूद हैं
हाल ही में टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ब्रेक के बाद एक बार फिर से सक्रिय हैं. अपने चिर-परिचित अंदाज के साथ! हाल ही में एक बेटिंग-एप्प से जुड़े मामले में लेफ्टी बल्लेबाज को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश होना पड़ा था. और उनसे जब करीब 9 घंटे पूछताछ हुई, तो उनके करोड़ों चाहने वाले खासे चिंतित हो उठे थे, लेकिन अब धवन एक बार फिर से धवन ताजा तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर उपस्थित हुए हैं. और उन्होंने एक सवाल पूछते हुए फैंस से इसको लेकर राय मांगी ही, तो प्रशंसकों के जवाबों की झड़ी लग गई.

दरअसल शिखर धवन बहुत ही ज्यादा जानवर पालने के शौकीन हैं. उनके पास कई कुत्ते और बिल्लियां है. और उन्होंने अपने इस जानवरों के परिवार में एक नए कुत्ते को शामिल किया है. धवन ने इस कुत्ते के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए फैंस से राय मांगी कि इसका क्या नाम रखा जाए. यह देखिए इस फैन ने क्या नाम सुझाया है..

अब पता नहीं कि यह फैन क्या चाहता था, या किसके बारे में कहना चाहता है, लेकिन इस नाम का जिक्र अनगिनत प्रशंसकों ने लिया है

इस चाहने वाले का सुझाव अच्छा है. अब पता नहीं कि धवन इस चाहने वाले की सलाह पर अमल करेंगे या नहीं

यह देखिए कि नामों की झड़ी लग गई है

समझ रहे हैं न आप.....!

पूरी स्टोरी पढ़ें

