धवन ने फैंस ने मांगी यह सलाह, तो फैंस ने दिए ऐसे भर-भर कर जवाब, हाल ही में ईडी ने की थी कई घंटे पूछताछ

- शिखर धवन हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के सामने करीब नौ घंटे तक पूछताछ के बाद सक्रिय हुए हैं
- धवन ने सोशल मीडिया पर अपने नए पालतू कुत्ते की तस्वीर साझा करते हुए फैंस से उसके नाम के लिए सुझाव मांगे हैं
- शिखर धवन जानवरों के शौकीन हैं और उनके पास कई कुत्ते और बिल्लियां पहले से मौजूद हैं
हाल ही में टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ब्रेक के बाद एक बार फिर से सक्रिय हैं. अपने चिर-परिचित अंदाज के साथ! हाल ही में एक बेटिंग-एप्प से जुड़े मामले में लेफ्टी बल्लेबाज को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश होना पड़ा था. और उनसे जब करीब 9 घंटे पूछताछ हुई, तो उनके करोड़ों चाहने वाले खासे चिंतित हो उठे थे, लेकिन अब धवन एक बार फिर से धवन ताजा तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर उपस्थित हुए हैं. और उन्होंने एक सवाल पूछते हुए फैंस से इसको लेकर राय मांगी ही, तो प्रशंसकों के जवाबों की झड़ी लग गई.
Bought a new dog suggest some names. pic.twitter.com/ziWkgSbA8P— Shikkar Dhawen (@76Off43) September 6, 2025
दरअसल शिखर धवन बहुत ही ज्यादा जानवर पालने के शौकीन हैं. उनके पास कई कुत्ते और बिल्लियां है. और उन्होंने अपने इस जानवरों के परिवार में एक नए कुत्ते को शामिल किया है. धवन ने इस कुत्ते के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए फैंस से राय मांगी कि इसका क्या नाम रखा जाए. यह देखिए इस फैन ने क्या नाम सुझाया है..
Tyson— blockwizard 🥸 (@blockwizard1232) September 7, 2025
He looks like a Tyson .. go for it brother
अब पता नहीं कि यह फैन क्या चाहता था, या किसके बारे में कहना चाहता है, लेकिन इस नाम का जिक्र अनगिनत प्रशंसकों ने लिया है
Afridi— அருண்/अरुण 🌞 (@arunv2808) September 7, 2025
इस चाहने वाले का सुझाव अच्छा है. अब पता नहीं कि धवन इस चाहने वाले की सलाह पर अमल करेंगे या नहीं
Jitne logon ka suggestion dekha, usme sabse zyada naam kya aaya?— Karun Kumar (@karunkumar30) September 6, 2025
यह देखिए कि नामों की झड़ी लग गई है
Ramu kaka , Mogambo, Mr India, crime master Gogo 😂— Meghna (@Meghna_venture) September 6, 2025
समझ रहे हैं न आप.....!
Boom boom— Gaurav (@gauravsinghuk) September 6, 2025
