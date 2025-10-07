फैंस ने सेशन में आकाश चोपड़ा से पूछे ये मुश्किल जबाव, यहां मिलेंगे आपको परफेक्ट जवाब

भारतीय पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा इन दिनों दिग्गज समीक्षक माने जाते हैं. अपनी कमेंट्री और खरी-खरी बातों के लिए उन्होंने खास प्रशंसक बटोरे हैं. मंगलवार को पूर्व बल्लेबाज ने सोशल मीडिया पर #Aaskaakash सेशन आयोजित किया. आकाश का X पर यह पोस्ट करना भर था कि फैंस ने उनके सामने सवालों की झड़ी लगा दी. इनमें से कुछ सवाल बहुत ही ज्यादा वजनी हैं. हो सकता है कि कुछ सवालों के जवाब चोपड़ा (Chopra in #Askaakash) साफ-साफ न दे दें, लेकिन हम आपको इन सवालों का साफ-साफ जवाब जरूर देंगे. चलिए ऐसे ही कुछ मुश्किल सवालों के जवाब जान लीजिए.

प्र: इशान किशन किसी टीम में क्यों नहीं हैं? उ: इशान किशन साल 2023 दिसंबर में मानसिक थकान की बात कहकर बीच दक्षिण अफ्रीका दौरे से वापस लौटे. कोच राहुल द्रविड़ और बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट में खेलने की बात इशान ने नहीं मानी, लेकिन वह आईपीएल के लिए ट्रेनिंग करते रहे. बोर्ड ने उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया. ऐसे में वह सेलेक्टरों के रडार से दूर चले गए, तो वहीं केएल राहुल, संजू सैमसन, जितेश शर्मा और अब ध्रुव जुरेल रेस में इशान से आगे निकल गए हैं. यही वजह है कि इशान किसी भी व्हाइट-बॉल टीम में नहीं हैं.

प्र: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ का भविष्य क्या है? उ: गायकवाड़ विशुद्ध ओपनर बल्लेबाज है. वह 28 साल के हैं और इस समय कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच फंस चुके हैं. वह एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं. लेकिन वनडे में यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज को जगह नहीं मिल रही, तो पीछे से लेफ्टी अभिषेक शर्मा भी टी20 में तूफानी प्रदर्शन से एक छोर पर जगह के लिए पीछे लग गए हैं. ऐसे में गायकवाड़ का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में क्या भविष्य है, यह आप अच्छी तरह समझ सकते हैं.

प्र: क्या रोहित साल 2027 विश्व कप खेलेंगे? उ: रोहित को कप्तानी से हटा दिया गया है. चयन समिति ने कह दिया है कि उनके प्रदर्शन पर नजर रहेगी. रोहित ने विश्व कप को लेकर प्रतिबद्ध नहीं हैं. सभी बातों का सार यह है कि रोहित का पेंच फंसा हुआ है. और खुद रोहित के कथन के अनुसार पूर्व कप्तान का 2027 विश्व कप में खेलना फिलहाल तो बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई आ रहा है.

प्र: रोहित को वनडे कप्तानी से हटाए जाने पर किसी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? उ: हरभजन सिंह और मोहम्मद कैफ ने खुले तौर पर पोस्ट करके रोहित को वनडे कप्तानी से हटाए जाने का विरोध किया है.