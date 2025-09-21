विज्ञापन
IND vs PAK: फखर जमा के कैच आउट पर थर्ड अंपायर के फैसले से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर भिड़े फैंस

Fakhar Zaman Catch Out Controversy IND vs PAK: हार्दिक पंड्या की गेंद पर फखर जमा ने अपना विकेट गंवाया जिसके बाद थर्ड अंपायर के फैसले पर विवाद छिड़ गया.

IND vs PAK: फखर जमा के कैच आउट पर थर्ड अंपायर के फैसले से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर भिड़े फैंस
Fakhar Zaman Catch Out Controversy
  • भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया
  • फखर जमान का कैच आउट विवादित रहा, हार्दिक पांड्या की गेंद पर थर्ड अंपायर ने फखर को आउट किया
  • पाकिस्तान के कोच माइक हेसन और फखर जमान ने आउट फैसले पर असंतोष जताया और नाराजगी दिखाई
Fakhar Zaman Catch Out Controversy IND vs PAK Asia Cup 2025: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को एशिया कप सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दोनों टीमों के बीच लीग मैच की तरह, सूर्यकुमार और उनके पाकिस्तानी समकक्ष सलमान आगा के बीच टॉस के समय हाथ नहीं मिला. जिम्बाब्वे के एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी भी रहे और उन्होंने टॉस की देखरेख की. दोनों कप्तानों ने पाइक्रॉफ्ट को अपनी-अपनी टीम की शीट सौंपी, जिन्होंने टॉस से पहले कप्तानों के साथ उनकी अदला-बदली की. भारत ने पिछले मैच से हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की जगह तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को वापस बुलाया.

फखर जमा के कैच ऑउट पर छिड़ा विवाद (Fakhar Zaman Catch Out Controversy IND vs PAK)

हार्दिक पांड्या ने भारत को पहली सफलता दिलाई और इसके साथ ही फखर जमान पवेलियन गए लेकिन इसी के साथ बवाल भी मच गया, मैदान से लौटने के समय फखर जमा ने थर्ड अंपायर के फैसले पर नाराज़गी जाहिर की, इसके बाद ड्रेसिंग रूम में पहुंचने के साथ ही पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने भी निराशा दिखाई और फैसले से नाखुश दिखे.

हार्दिक पंड्या के दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर फखर जमा के बल्ले से गेंद कट लगकर विकेट के पीछे संजू सैमसन के दस्ताने में गई लेकिन मैदानी अंपायर को समझ नहीं आया और वो तीसरे अंपायर के पास गए. थर्ड अंपायर ने देखा कि गेंद के नीचे विकेटकीपर के दस्ताने थे जिसके बाद तीसरे अंपायर ने फखर जमा को आउट करार दिया. पाकिस्तानी खिलाड़ी फखर को आउट दिए जाने पर खुश नहीं थे. कमेंट्री के दौरान वकार यूनुस ने कहा कि वह इससे सहमत नहीं है कि गेंद के नीचे संजू के दस्ताने थे. वकार की मानें तो फखर नॉट-आउट थे. 

टीमें:

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेट कीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

