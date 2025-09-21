IND vs PAK: फखर जमा के कैच आउट पर थर्ड अंपायर के फैसले से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर भिड़े फैंस

Fakhar Zaman Catch Out Controversy IND vs PAK Asia Cup 2025: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को एशिया कप सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दोनों टीमों के बीच लीग मैच की तरह, सूर्यकुमार और उनके पाकिस्तानी समकक्ष सलमान आगा के बीच टॉस के समय हाथ नहीं मिला. जिम्बाब्वे के एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी भी रहे और उन्होंने टॉस की देखरेख की. दोनों कप्तानों ने पाइक्रॉफ्ट को अपनी-अपनी टीम की शीट सौंपी, जिन्होंने टॉस से पहले कप्तानों के साथ उनकी अदला-बदली की. भारत ने पिछले मैच से हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की जगह तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को वापस बुलाया.

फखर जमा के कैच ऑउट पर छिड़ा विवाद (Fakhar Zaman Catch Out Controversy IND vs PAK)

हार्दिक पांड्या ने भारत को पहली सफलता दिलाई और इसके साथ ही फखर जमान पवेलियन गए लेकिन इसी के साथ बवाल भी मच गया, मैदान से लौटने के समय फखर जमा ने थर्ड अंपायर के फैसले पर नाराज़गी जाहिर की, इसके बाद ड्रेसिंग रूम में पहुंचने के साथ ही पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने भी निराशा दिखाई और फैसले से नाखुश दिखे.

Umeed hai ke Pakistan cricket team ki management Fakhar Zaman ko diye gaye na insaf out ke faislay ke khilaf action le gi 🇵🇰🏏#PAKvIND — Hassi Lassi 🇵🇰 (@IamHassiLassi) September 21, 2025

हार्दिक पंड्या के दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर फखर जमा के बल्ले से गेंद कट लगकर विकेट के पीछे संजू सैमसन के दस्ताने में गई लेकिन मैदानी अंपायर को समझ नहीं आया और वो तीसरे अंपायर के पास गए. थर्ड अंपायर ने देखा कि गेंद के नीचे विकेटकीपर के दस्ताने थे जिसके बाद तीसरे अंपायर ने फखर जमा को आउट करार दिया. पाकिस्तानी खिलाड़ी फखर को आउट दिए जाने पर खुश नहीं थे. कमेंट्री के दौरान वकार यूनुस ने कहा कि वह इससे सहमत नहीं है कि गेंद के नीचे संजू के दस्ताने थे. वकार की मानें तो फखर नॉट-आउट थे.

The same umpire who has been giving all decisions against Pak in this tournament just gave a blunder on live tv for everyone to see.. this umpire needs investigation #PAKvIND — Zain (@zainnnak) September 21, 2025

टीमें:

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेट कीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.