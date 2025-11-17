विज्ञापन
विशेष लिंक

कोलकाता टेस्ट में भारत की हार, जानें अब कैसे WTC के फाइनल में पहुंच पाएगी टीम इंडिया, समझें पूरा गणित

India WTC 2027 Final Qualification Scenario: WTC 2025-27 के प्वाइंट्स टेबल की मौजूदा स्थिति में, भारत आठ मैच खेलकर चार जीत और तीन हार के साथ चौथे स्थान पर है. गिल की अगुवाई वाली टीम का जीत प्रतिशत 54.17 है. 

Read Time: 3 mins
Share
कोलकाता टेस्ट में भारत की हार, जानें अब कैसे WTC के फाइनल में पहुंच पाएगी टीम इंडिया, समझें पूरा गणित
WTC 2027 Final Qualification Scenario for Team India, फाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया
  • भारत को पहले टेस्ट मैच में हार के बाद 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कम कर दी हैं
  • टीम इंडिया ने अब तक 2025-27 WTC चक्र के आठ मैचों में चार जीत और तीन हार के साथ चौथे स्थान पर है
  • भारत के पास बची दस टेस्ट मैचों में जीत प्रतिशत 65 से ऊपर बनाए रखने के लिए आठ मैच जीतना आवश्यक होगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

World Test Championship 2027 Final Qualification Scenario: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट हारने के बाद भारतीय टीम की 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है.  भारत ने अब तक तीन में से केवल एक सीरीज ही जीत पाई है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली हार  का मतलब यह है कि भारत अब सीरीज नहीं जीत सकती है, बता दें कि भारतीय टीम ने  अबतक  2025-27 डब्ल्यूटीसी चक्र का आधा हिस्सा पार कर लिया है लेकिन इस दौरान टीम इंडिया के हिस्से में केवल एक सीरीज जीत हासिल हुई है.  भारत ने इस साल की शुरुआत में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया था, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ विदेशी टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम सीरीज को2-2 से ड्रा करने में सफल रही थी.

WTC 2025-27 के प्वाइंट्स टेबल की मौजूदा स्थिति में, भारत आठ मैच खेलकर चार जीत और तीन हार के साथ चौथे स्थान पर है. गिल की अगुवाई वाली टीम का जीत प्रतिशत 54.17 है. 

भारतीय टीम कैसे पहुंचेगी WTC 2025-27 के फाइनल में

भारत के पास अब 10 मैच बचे हैं, जिनमें गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही सीरीज़ का दूसरा टेस्ट भी शामिल है. अगले साल भारतीय टीम श्रीलंका और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ दो-दो मैचों की दो सीरीज़ खेलेगाी. इसके बाद, वह बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के अगले सीजन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर 5 मैचों की सीरीज़ के साथ अपने अभियान का समापन करेगी. अब भारत के फाइनल में पहुंचने की स्थिति बेहद ही साफ है. बहुत कुछ टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, लेकिन अन्य मैचों के परिणामों के आधार पर गणना करना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि सभी टीमें अभी भी दौड़ में हैं.  हालांकि, पिछले तीन संस्करणों में टीमों ने क्वालीफाई करने के लिए जो प्रदर्शन किया, उसके आधार पर भारत को अब अपने आने वाले सीरीज में जीत हासिल करने की भरपूर कोशिश करनी होगी. 

पिछले तीन WTC चक्रों में कितने प्रतिशत अंक के साथ टीमों ने फाइनल में क्वालीफाई किया था

सालफाइनलिस्ट जीत प्रतिशत
2019-21 न्यूज़ीलैंड (72.2), भारत (70)
2021-23 ऑस्ट्रेलिया (66.7), भारत (58.8)
2023-25​​साउथ अफ्रीका (69.44), ऑस्ट्रेलिया (67.54)

इससे पता चलता है कि टीमों को फाइनल में क्वालीफाई करना है तो जीत प्रतिशत 65 से ऊपर रखना होगा, केवल एक बार भारतीय टीम 2023 में (58.8 के जीत प्रतिशत अंक के साथ फाइनल में क्वालीफाई करने में सफल रही थी लेकिन ज्यादा तर टीमें 65 जीत प्रतिशत अंक से ज्यादा हासिल करने के बाद भी फाइनल में क्वालीफाई कर पाई है.  

फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए भारत को क्या करना होगा 

  • WTC फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए भारत को हर हाल में 65% से ऊपर पहुंचने की कोशिश करनी होगी. भारत को अपने बचे हुए 10 मैचों में से आठ जीतने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए.
  • वहीं, छह जीत और चार ड्रॉ के साथ भारत 65 जीत प्रतिशत के निशान से ऊपर (68.52) पहुंचेगा. 
  • अगर भारत दो मैच हारता है और एक ड्रॉ करता है, उसका जीत प्रतिशत 64.81 होगा.
  •  तीन हार और एक ड्रॉ भारत के जीत प्रतिशत को 60 से नीचे ले जाएगा.  ऐसे में भारतीय टीम को हर हाल में तीन से ज्यादा टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करनी होगी. 
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Cricket, Shubman Singh Gill, Sourav Ganguly, Gautam Gambhir
Get App for Better Experience
Install Now