ENG-W vs SA-W MATCH LIVE SCORE: दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 200 के करीब, लौरा वोल्वार्ट ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

England Women vs South Africa Women MATCH LIVE SCORE: बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम को तेज़मिन ब्रिट्स और लॉरा वुलफ़ार्ट की जोड़ी ने मजबूत शुरूआत दिलाई है. दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की है.

ENG-W vs SA-W MATCH LIVE SCORE, World Cup Semi Final: दक्षिण अफ्रीका की मजबूत शुरुआत

 गुवाहाटी  के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने-सामने हैं. बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम को तेज़मिन ब्रिट्स और लॉरा वुलफ़ार्ट की जोड़ी ने मजबूत शुरूआत दिलाई है. दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की है. लॉरा वुलफ़ार्ट ने इस दौरान वनडे में अपने 5 हजार रन पूरे किए. वह ऐसा करने वाली पहली अफ्रीकी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छठी क्रिकेटर हैं. इस मुकाबले की विजेता टीम का सामना फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाले सेमीफाइनल की विजेता से होगा. इंग्लैंड ने इस नॉकआउट मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. टॉस के दौरान अफ्रीकी कप्तान ने बताया कि उनरी टीम एक बदलाव के साथ उतरी है जबकि इंग्लैंड की टीम बिना किसी बदलाव के उतरी है.

इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी हैं दोनों टीमें

दक्षिण अफ्रीका महिला प्लेइंग इलेवन: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसन, एनेके बॉश, मारिज़ैन कप्प, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा

इंग्लैंड महिला प्लेइंग इलेवन: एमी जोन्स (विकेटकीपर), टैमी ब्यूमोंट, हीथर नाइट, डेनिएल व्याट-हॉज, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल.


