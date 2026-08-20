ENG vs PAK: रॉबिन्सन और टंग का अनोखा कारनामा, 5-5 विकेट लेने के बाद गेंद के किए दो टुकड़े

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. टेस्ट के पहले दिन ओली रॉबिन्सन और जॉश टंग ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पांच-पांच विकेट चटकाए. आमतौर पर 5 विकेट लेने के बाद गेंदबाज क्रिकेट बॉल को अपने पास रख लेता है, लेकिन एक ही पारी में पांच-पांच विकेट लेने के चलते रॉबिन्सन और टंग ने दिन का खेल खत्म होने के बाद गेंद को दो हिस्सों में बांट दिया. गेंद के एक हिस्से को रॉबिन्सन ने अपने पास रखा, जबकि गेंद का एक पार्ट टंग के पास रहा.

रॉबिन्सन और टंग ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम को पहली पारी में 171 रनों पर समेटा. टंग ने 46 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जबकि रॉबिन्सन ने 51 रन देकर 5 विकेट झटके. प्रेस कॉन्फ्रेंस में रॉबिन्सन ने कहा, "हम मैदान से बाहर जा रहे थे और मैंने टंग से कहा, 'मुझे लगता है कि हमें इसे बांट लेना चाहिए.' उन्होंने भी यही बात कही. मैंने कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए, यह बहुत बढ़िया रहेगा. क्रिकेट बॉल के आधे हिस्से अक्सर नहीं मिलते, इसलिए यह कुछ ऐसा होगा जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे. ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही पारी में दो खिलाड़ी पांच-पांच विकेट लें, इसलिए यह एक अच्छा भाव है और याद रखने लायक बात है."

2006 के बाद यह पहली बार था, जब इंग्लैंड के दो गेंदबाजों ने एक ही पारी में पांच-पांच विकेट लिए और दोनों ने इस्तेमाल की गई बॉल को आधा-आधा बांटने का फैसला किया. हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में ओली रॉबिन्सन और जॉश टंग एक साथ मैदान से बाहर आए और एक बॉल को दो हिस्सों में बांटने की योजना बनाई. रॉबिन्सन ने कहा, "टीम मैनेजर वेन बेंटले इसे ग्राउंडस्टाफ के पास ले गए. मैंने पूछा: 'क्या आपको लगता है कि वे ऐसा कर पाएंगे?' पांच मिनट के भीतर ही वे इसे वापस ले आए और काम हो गया था. यह वाकई बहुत अच्छा है. 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ स्टीव और मोंटी पनेशर ने एक ही पारी में 5-5 विकेट चटकाए थे.

जॉश टंग ने टेस्ट क्रिकेट में चौथी बार एक पारी में पांच विकेट चटकाए, जबकि रॉबिन्सन ने पांचवीं बार यह कारनामा किया. दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 2 विकेट खोकर 112 रन बना लिए हैं. इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और बेन डकेट महज 15 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, एमिलियो गे अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और 33 रन बनाकर आउट हुए. स्टंप्स होने पर जॉर्डन कॉक्स 33 और कप्तान जो रूट 37 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं.