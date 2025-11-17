ENG vs AUS, Ashes 2025: किसका पलड़ा है भारी, भारत में कितने बजे शुरू होंगे मैच, कहां देख पाएंगे लाइव, जानें तमाम बातें

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित सीरीज- एशेज, की शुरुआत पर्थ में 21 नवंबर से होनी है. बेन स्टोक्स की अगुवाई में इंग्लैंड की कोशिश 2010-11 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली एशेज सीरीज जीतने की होगी. ऑस्ट्रेलियाई टीम की कोशिश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए ट्रॉफी को अपने पास ही रखने की होगी. हालांकि, खिलाड़ियों की चोटों ने स्टीव स्मिथ की चिंता जरूर बढ़ा रखी है, जिन्हें पैट कमिंस के चोटिल होकर बाहर होने के चलते, पर्थ में टीम की कमान संभालनी है. परेशानियां बेन स्टोक्स के लिए भी कम नहीं है क्योंकि उन्हें युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के मिश्रण के साथ उतरना है. इंग्लैंड ने नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र की शुरुआत भारत के खिलाफ पांच मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी से की थी, जो 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुई थी. इंग्लैंड को अब ऑस्ट्रेलियाई कंडिशन में खुद को साबित करना होगा.

ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक एशेज के 345 मैच हुए हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है. ऑस्ट्रेलिया ने 142 मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने 110 मैचों में जीत दर्ज की है. ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत 41.15 का है. बात अगर इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया में एशेज रिकॉर्ड की करें तो इंग्लैंड ने 172 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से उसे सिर्फ 56 में जीत मिली है जबकि 90 में उसे हार मिली है.

बात अगर पिछली पांच सीरीज की करें तो 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा किया था, जहां पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर रही थी. उससे पहले 2021-2022 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आई थी. पांच मैचों की उस सीरीज में इंग्लैंड को मुंह की खानी पड़ी थी और वह 0-4 से सीरीज हारी थी. जबकि 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ उसकी सरजमीं पर पांच मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रा खेली थी.

बीती पांच एशेज सीरीज का रिजल्ट साल कहां हुई विजेता मार्जिन 2023 इंग्लैंड ड्रॉ 2-2 (5 मैचों की सीरीज) 2021-2022 ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया 4-0 (5 मैचों की सीरीज) 2019 इंग्लैंड ड्रॉ 2-2 (5 मैचों की सीरीज) 2017-2018 ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया 4-0(पांच मैचों की सीरीज) 2015 इंग्लैंड इंग्लैंड 3-2 (5 मैचों की सीरीज)

इन खिलाड़ियों पर होंगी नजरें

स्टीव स्मिथ के नाम एशेज सीरीज में 37 मैचों की 66 पारियों में 3417 रन हैं और वो एजेश सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. स्मिथ का औसत 56.01 का है. उनके बल्ले से 12 शतक आए हैं और 13 अर्द्धशतक. इसके अलावा मार्शन लाबुशेन पर भी नजरें होंगी. वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बात करें तो बेन स्टोक्स के अलावा हैरी ब्रूक और ओली पोप पर भी नजरें होंगी. बात अगर गेंदबाजों की करें तो ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण का जिम्मा मिचेल स्टार्क पर होगा. इसके अलावा स्कॉट बालैंड पर भी नजरें होंगी. वहीं इंग्लैंड गेंदबाजों में जोफ्रा आर्चर पर भी नजरें होंगी कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं.

ऐसा है पूरा शेड्यूल

पहला टेस्ट: 21-25 नवंबर, पर्थ स्टेडियम

दूसरा टेस्ट: 4-8 दिसंबर, द गाबा, ब्रिस्बेन (डी/एन)

तीसरा टेस्ट: 17-21 दिसंबर: एडिलेड ओवल

चौथा टेस्ट: 26-30 दिसंबर: एमसीजी, मेलबर्न

पांचवां टेस्ट: 4-8 जनवरी: एससीजी, सिडनी

भारत में कितने बजे शुरू होंगे मैच

एशेज का पहला मुकाबला भारत में सुबह 8 बजे से शुरू होगा. जबकि दूसरा मैच सुबर 9:10 पर, तीसरा मैच सुबह 9:30 बजे, चौथा मुकाबला 5:30 बजे, और पांचवां 5:30 बजे शुरू होगा.

भारत में कहा देख पाएंगे लाइव

एशेज 2025-26 का सीधा प्रसारण भारतीय प्रशंसकों के लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा.

ऐसी है दोनों टीमें

ऑस्ट्रेलिया टीम (पहला टेस्ट): स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डोगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर

इंग्लैंड टीम: बेन स्टोक्स (कप्तान), हैरी ब्रूक (उप-कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोश टोंग, मार्क वुड.

