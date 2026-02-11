इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स के चेहरे की सफल सर्जरी, गेंद लगने से हुए थे चोटिल

Ben Stokes Successful Surgery for the Facial Injury: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की चेहरे की चोट की सफल सर्जरी हुई, जिसमें क्रिकेट बॉल गाल पर लगने से उनके चेहरे पर काफी चोट आई थी. मंगलवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सर्जरी की खबर शेयर करते हुए, 34 साल के स्टोक्स ने मज़ाक में लिखा, "हो सकता है ऐसा न लगे... लेकिन सर्जरी सफल रही." पिछले हफ्ते, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी चोट की खबर शेयर करते हुए कहा, "आपको बॉल की हालत देखनी चाहिए." ESPNcricinfo के मुताबिक, पता चला कि जब स्टोक्स को चोट लगी, तब वह बैटिंग या बॉलिंग नहीं कर रहे थे, और इसके बजाय वह नेट्स सेशन के किनारे खड़े थे.

यह शानदार ऑलराउंडर पिछले महीने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट के दौरान एडक्टर इंजरी के कारण मैदान छोड़ने के बाद से क्रिकेट से बाहर है.

स्टोक्स ने 2023 वर्ल्ड कप के बाद से इंग्लैंड के लिए कोई व्हाइट-बॉल क्रिकेट नहीं खेला है, और उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया था, जो अभी भारत और श्रीलंका में चल रहा है. इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान का अगला इंटरनेशनल मैच जून में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ इंग्लैंड की घरेलू सीरीज़ के पहले टेस्ट में होने की संभावना है, हालांकि वह उससे पहले काउंटी चैंपियनशिप में डरहम के लिए खेल सकते हैं.

स्टोक्स और इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी मोईन अली, फरवरी-मार्च में अबू धाबी में पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ़ व्हाइट-बॉल सीरीज़ के लिए इंग्लैंड लायंस कोचिंग सेटअप में एक और पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू फ्लिंटॉफ के साथ जुड़ने वाले थे. सिलेक्टर्स ने तीन मैचों की T20 सीरीज़ के लिए 17 खिलाड़ियों की टीम चुनी है, जबकि पांच 50 ओवर के मैचों के लिए 16 खिलाड़ियों की टीम की घोषणा की गई है.

इंग्लैंड लायंस T20 टीम: सोनी बेकर, ल्यूक बेनकेनस्टीन, जेम्स कोल्स, सैम कुक, जॉर्डन कॉक्स (कप्तान), स्कॉट करी, केल्विन हैरिसन, एडी जैक, साकिब महमूद, बेन मैकिनी, टॉम मूर्स, डैन मूसली, मैट रेविस, विल स्मीड, नाथन सॉटर, मिशेल स्टेनली, आसा ट्राइब.

इंग्लैंड लायंस 50 ओवर की टीम: सोनी बेकर, ल्यूक बेनकेनस्टीन, जेम्स कोल्स, सैम कुक, जॉर्डन कॉक्स, स्कॉट करी, केल्विन हैरिसन, एडी जैक, बेन मैकिनी, डैन मूसली (कप्तान), लियाम पैटरसन-व्हाइट, मैथ्यू पॉट्स, मैट रेविस, जेम्स रेव, मिशेल स्टेनली, आसा ट्राइब, जेम्स व्हार्टन.