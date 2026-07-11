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विराट कोहली के दोस्त का कौन कर रहा पीछा? लंदन में मुलाकात के बाद किया चौंकाने वाला खुलासा

इंग्लैंड के बैट्समैन जॉर्डन कॉक्स ने लंदन में विराट कोहली के साथ अपनी मुलाकात का एक हैरान करने वाला किस्सा शेयर किया है. सोशल मीडिया पर दोनों का साथ में एक फोटो भी सामने आया है.

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विराट कोहली के दोस्त का कौन कर रहा पीछा? लंदन में मुलाकात के बाद किया चौंकाने वाला खुलासा
विराट कोहली से मिले जॉर्डन कॉक्स
X/ Formerly Twitter

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ आने वाली वनडे सीरीज में वापसी करने के लिए तैयार हैं. कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाए थे. हालांकि, अब वह ठीक हो गए हैं और उम्मीद है कि 14 जुलाई को बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में खेलेंगे. पहले ODI से पहले, इंग्लैंड के बैट्समैन जॉर्डन कॉक्स ने लंदन में कोहली के साथ अपनी मुलाकात का एक हैरान करने वाला किस्सा शेयर किया है.

आरसीबी में कोहली के टीममेट कॉक्स, पिछले महीने लंदन में स्टार बैट्समैन से मिले थे, और उनकी मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई थी. हाल ही में इस मुलाकात के बारे में बात करते हुए, कॉक्स ने बताया कि उन दोनों ने मुलाकात को प्राइवेट रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी किसी ने उनकी तस्वीर खींच ली, जिससे वह हैरान रह गए.

कॉक्स ने गार्जियन को बताया, "उनके लिए सबसे बुरी बात यह है कि लोग उन्हें बिना बताए उनका पीछा कर रहे हैं. सैकड़ों लोग हमारे पास से गुजरे, कोई नहीं रुका, किसी ने कुछ नहीं किया. लेकिन फिर, लगभग दो घंटे बाद, वह मुझे टेक्स्ट कर रहा है, पूछ रहा है कि क्या तुमने ये सारी फोटो देखी हैं? मैं सोच रहा था 'क्या बकवास है?"

लोगों की नजरों से बचकर रहना चाहते हैं कोहली

उन्होंने आगे कहा, "यह शर्म की बात है कि कितने लोग उसका एक हिस्सा चाहते हैं. वह बस लोगों की नजरों से बचकर रहना चाहता है, लाइफ को एन्जॉय करना चाहता है और एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है. बदकिस्मती से, यह हमेशा मुमकिन नहीं होता." 25 साल के इंग्लैंड के स्टार ने IPL 2026 में RCB के साथ अपने समय के दौरान भारत के पूर्व कप्तान से मिले सपोर्ट और गाइडेंस के लिए कोहली की भी तारीफ की.

कॉक्स ने बताया IPL के दौरान कौन-सी चीज रही सबसे खास

कॉक्स ने कहा, "IPL के दौरान मुझे जो चीज सबसे खास लगी, वह यह है कि उन्होंने एक खिलाड़ी के तौर पर मुझे कितना समय दिया और, जिसने इतना कुछ हासिल किया है, वह आम तौर पर कितना कुछ वापस देता है. कुछ लोग अपने खेल पर ध्यान देते हैं, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा खुद की मदद करने से पहले दूसरों की मदद करना चाहता है. ऐसा बहुत कम होता है."

14 जुलाई से शुरू होगी ODI सीरीज

भारत आज इंग्लैंड के साथ पांच मैचों की T20I सीरीज का आखिरी मैच खेल रहा है, जिसे मेहमान टीम पहले ही 3-0 से हार चुकी है. टीम इंडिया की तीन मैचों की ODI सीरीज 14 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसका आखिरी मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा.

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