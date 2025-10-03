विज्ञापन
ICC Women's ODI WC 2025: इंग्लैंड टीम ने भरी हुंकार, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेट से जीत हासिल कर मचाई हलचल

ENGW vs SAW ODI WC 2025: इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस कर दिया और टैमी ब्यूमोंट और एमी जोन्स ने शानदार लय अपनाते हुए जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की.

ENGW vs SAW ODI WC 2025
  • इंग्लैंड ने महिला विश्व कप में गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को दस विकेट से हराया
  • दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में मात्र उनसठ रन बनाकर पूरी तरह ढेर हो गई थी
  • लिंसे स्मिथ ने तीन विकेट लिए और सात रन देकर गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया
ENGW vs SAW ODI WC 2025: इंग्लैंड ने शुक्रवार को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराकर मौजूदा महिला विश्व कप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. इंग्लैंड के जोशीले गेंदबाजी आक्रमण का सामना करते हुए, दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 69 रन पर ढेर हो गया. अपने पहले विश्व कप में खेल रही लिंसे स्मिथ ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया और 7 रन देकर 3 विकेट लिए. लॉरेन बेल और नैट साइवर-ब्रंट ने खतरनाक लेंथ पर गेंदबाजी की और मिलकर तीन विकेट चटकाए.

70 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए, इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस कर दिया और टैमी ब्यूमोंट और एमी जोन्स ने शानदार लय अपनाते हुए जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. ब्यूमोंट और जोन्स स्विंग लेती गेंदों से सावधान रहीं और ढीली गेंदों को कड़ी टक्कर दी. ब्यूमोंट और जोन्स ने 14.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर 10 विकेट से जीत हासिल की और क्रमशः 21 (35) और 40 (50) रन बनाकर नाबाद लौटीं.

इससे पहले, इस छोटे से मुकाबले में, इंग्लैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को मात्र 69 रनों पर ढेर कर दिया था. दक्षिण अफ्रीका के लिए यह एक बुरा सपना था जब 10 बल्लेबाज़ एकल अंकों के स्कोर पर डगआउट लौटीं. वे गेंद की स्विंग से निपटने में असमर्थ रहीं और उनके लापरवाह शॉट चयन ने उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिया.

बाएं हाथ की स्पिनर लिंसे स्मिथ ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से लय बनाई, जबकि कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर अपनी बादशाहत कायम रखी. शीर्ष पांच बल्लेबाज़, जिनमें कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट (5), ताज़मिन ब्रिट्स (5), सुने लुस (2), मारिज़ैन कप्प (4) और एनेके बॉश (6) शामिल थीं, 10 रन का आंकड़ा पार करने से पहले ही डगआउट लौट गईं.

विकेटकीपर सिनालो जाफ्ता ने 22(36) रनों की मज़बूत पारी खेलकर कुछ हद तक प्रतिरोध किया, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई सहयोग नहीं मिला. उन्होंने धैर्य बनाए रखा, लेकिन अंततः दबाव के आगे झुक गईं जब सोफी एक्लेस्टोन ने 22 रन पर स्टंप उखाड़कर उन्हें वापसी का टिकट दिला दिया. चार्ली डीन ने दक्षिण अफ्रीका के इस निराशाजनक प्रदर्शन को 20.4 ओवर में 69 रनों पर समेट दिया, जो महिला वनडे में तीसरा सबसे कम स्कोर था.

England, South Africa Women, England Women, ICC Women's ODI World Cup 2025, Cricket
