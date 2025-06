ENG vs WI: दूसरे टी-20 में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व क्रिकेट हैरत में, पहली बार हुआ ऐसा अनोखा कारनामा

England vs West Indies, 2nd T20I: दूसरे टी-20 मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हरा दिया. इस मैच में एक ऐसा कमाल हुआ है जिसने विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया है. बता दें कि मैच में पहले वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 16 विकेट पर 196 रन का स्कोर खड़ा किया. इसके बाद इंग्लैंड ने 18.3 ओवर में 6 विकटे पर 199 रन बनाकर मैच को जीत लिया. इस मैच में कुल 374 रन बने. ऐसा होते ही टी20 इंटरनेशनल में गजब का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. दरअसल, किसी भी व्यक्तिगत 50+ स्कोर के बिना टी20I मैच में सर्वाधिक रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है. इससे पहले किसी भी व्यक्तिगत 50+ स्कोर के बिना टी20I मैच में सर्वाधिक रन 2024 में बेल्जियम और ग्वेर्नसे के बीच मैच के दौरान बना था जब मैच में दोनों टीमों ने मिलकर कुल 371 रन बनाए थे. टी-20 इंटरनेशनल में रचा गया इतिहास

किसी भी व्यक्तिगत 50+ स्कोर के बिना T20I मैच में सबसे ज़्यादा रन (Most runs in a T20I match Without any Individual 50+ score)

374 रन - इंग्लैंड Vsवेस्टइंडीज, 2025*

371रन - बेल्जियम Vs ग्वेर्नसे, 2024

365रन - न्यूज़ीलैंड Vs इंग्लैंड, 2013

351 रन- ऑस्ट्रेलिया Vs इंग्लैंड, 2024

349 - ऑस्ट्रेलिया Vs इंग्लैंड, 2007

इसके अलावा दूसरे टी-20 मैच में जोस बटलर ने 36 गेंद पर 47 रन की पारी खेली, बटलर ने 47 रन की पारी खेलकर टी-20 इंटरनेशनल में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, बटलर टी-20- इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. (Most runs in career in T20Is - Batting records)

बता दें कि पहले नंबर पर रोहित शर्मा हैं. रोहित ने टी-20 इंटरनेशनल में अबतक 4,231 रन बनाए हैं. दूसरे नंबर पर बाबर आजम हैं. बाबर के नाम टी-20 इंटरनेशनल में कुल 4,223 रन दर्ज है.

सबसे ज़्यादा टी20I रन (Most runs in career in T20Is)

4,231 – रोहित शर्मा (151 इनिंग्स)

4,223 – बाबर आज़म (121 इनिंग्स)

4,188 – विराट कोहली (117 इनिंग्स)

3,668 – जोस बटलर (125 इनिंग्स)

3,656 – पॉल स्टर्लिंग (147 इनिंग्स