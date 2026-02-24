विज्ञापन
विशेष लिंक

ENG vs PAK: हार के साथ ही पाकिस्तान घोर संकट में, सेमीफाइनल में पहुंचेगा पड़ोसी? जानें यहां से क्या है रास्ता

England vs Pakistan, T20 World Cup 2026: इंग्लैंड के हाथों हार के साथ ही पाकिस्तान के सेमीफाइनल का टिकट अब 'अलग हालात' में फंस गया है

Read Time: 3 mins
Share
ENG vs PAK: हार के साथ ही पाकिस्तान घोर संकट में, सेमीफाइनल में पहुंचेगा पड़ोसी? जानें यहां से क्या है रास्ता
ICC Men's T20 World Cup 2026: प्लेयर ऑफ द मैच हैरी ब्रूक ने पाकिस्तानियों से मैच छीन लिया
X: Social media

T20 World Cup 2026 में सुपर-8 राउंड (Super-8 round) में मंगलवार को इंग्लैंड ने पल्लेकल में पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया, लेकिन इस हार के साथ ही पड़ोसी पाकिस्तान गहरे संकट में घिर गया है.  अंग्रेज अंतिम चार में पहुंचने वाली पहली टीम बन गए. साथ ही, पाकिस्तान को हराकर (England vs Pakistan)  इंग्लैंड ने दो और प्वाइंट्स झटकने के साथ ही ग्रुप में अपनी नंबर-1 की पोजीशन भी और मजबूत कर ली, लेकिन यहां से अब पाकिस्तान को  अंतिम चार का टिकट कटाने के लिए प्रदर्शन के साथ ही बहुत ज्यादा दुआओं और बहुत हद तक चमत्कार की दरकार होगी. चलिए जान लीजिए कि अब यहां से पाकिस्तान के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए क्या रास्ता बचा है.

1. 'तीन टीम टाई' के लिए दुआ शुरू !

इंग्लैंड के हाथों हार के बाद अब पाकिस्तानी फैंस यह दुआ कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका से हार जाए, तो इंग्लैंड अपने आखिरी मैच में भी न्यूजीलैंड को हरा दे. अगर ऐसा होता है, तो पाकिस्तान को अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को मात देनी होगी. इससे जहां इंग्लैंड के 6 प्वाइंट हो जाएंगे, लेकिन बाकी तीनों टीम 3-3 अंक के साथ टाई कर जाएंगी. ऐसे में जिसका भी NRR (नेट रन-रेट) सबसे अच्छा होगा, वह सेमीफाइनल का टिकट हासिल करेगा. मतलब पाकिस्तान को अपने आखिरी मुकाबले में श्रीलंका को बड़े अंतर से हराना होगा, तब उसकी NRR को लेकर बात बनेगी.

अगर 3 टीमों का टाई होता है, तो पाकिस्तान के सामने ऐसे होंगे विकल्प

मान लेते हैं कि इंग्लैंड को छोड़कर बाकी तीनों टीमों के बीच 3-3 अंक के साथ टाई हो जाता है. इस सूरत में आप जान लें कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने के लिए क्या करना होगा

बनाम श्रीलंका       अंक      NRR             सेमीफाइनल के आसार

1-10 रन जीत               3          थोड़ा +          कम  (श्रीलंका vs न्यूजीलैंड रिजल्ट पर)

40-50 रन जीत             3        मजबूत +                  खासे ज्यादा

80 रन जीत                3       बहुत ज्यादा+             सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का !

यह भी पढ़ें:  T20 World Cup: भारतीय प्लेइंग XI पर मचा बवाल, सुनील गावस्कर ने इस खिलाड़ी को बाहर करने की दी सलाह

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, England, T20 World Cup 2026, Cricket, Salman Ali Agha, Harry Cherrington Brook
Get App for Better Experience
Install Now