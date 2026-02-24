Pakistan vs England Live Updates T20 World Cup 2026: पल्लेकेले के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जारी टी20 वर्ल्ड कप में सुपर-8 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही पाकिस्तानी टीम को जोफ्रा आर्चर ने शुरुआती झटका दिया है. जोफ्रा ने सैम अयूब का शिकार किया. इससे पहले, पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी टी20 वर्ल्ड कप में सुपर-8 के मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. पाकिस्तानी प्लेइंग इलेवन में शाहीन की वापसी हुई है. बता दें, अगर इंग्लैंड ने आज जीत दर्ज कर ली तो वह जारी टी20 20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने वाली पहली टीम बन जाएगी. इसके अलावा पाकिस्तान पर सुपर-8 से बाहर होने का खतरा होगा. पाकिस्तान का टी20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद खराब है. ऐसे में पाकिस्तान आज अपना सब कुछ झोंक देना चाहेगी और हर हाल में जीत दर्ज करके सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखेगी. यह देखना भी मजेदार होगा कि बाबर आजम को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता तै या नहीं. रिपोर्ट्स की मानें तो पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट आज बाबर को ड्रॉप कर सकती है. (Live Scorecard)

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड प्लेइंग इलेवन: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद

पाकिस्तान प्लेइंग इलेवन: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक

Pakistan vs England Live Score Updates T20 World Cup 2026 Straight From Pallekele International Cricket Stadium, Pallekele