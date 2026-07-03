Eng vs Ind: इंग्लैंड वनडे टीम घोषित, पहली बार मिली इस ऑलराउंडर को जगह, जोफ्रा की भी वापसी

England ODI Team against India: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ इस महीने होने वाली तीन मैचों की घरेलू सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम में ससेक्स के ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को पहली बार वनडे (ODI) टीम में शामिल किया है. अभी तक एक भी वनडे नहीं खेलने वाले और पिछले साल नंवबर में आखिरी वनडे खेलने वाले जोफ्रा आर्चर को बी टीम में जगह दी गई है. वहीं, तेज गेंदबाज गस एटकिंसन और साकिब महमूद की इस साल की शुरुआत में हुए श्रीलंका दौरे से बाहर रहने के बाद टीम में वापसी हुई है. टेस्ट कप्तानी में बेन स्टोक्स की जगह लेने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैरी ब्रूक सीमित ओवरों के पूर्णकालिक कप्तान के रूप में वनडे टीम का नेतृत्व करना जारी रखेंगे.

टीम में कुल 4 बदलाव

जनवरी-फरवरी में श्रीलंका का दौरा करने वाली 15 सदस्यीय टीम की तुलना में इंग्लैंड ने चार बदलाव किए हैं. ब्रायडन कार्स, जैक क्राउली, जेमी ओवरटन और ल्यूक वुड की जगह जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, साकिब महमूद और जेम्स कोल्स को टीम में शामिल किया गया है. टीम का बाकी मुख्य आधार (कोर) को बरकरार रखा गया है, क्योंकि इंग्लैंड अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप की तैयारियों को मजबूत करना चाहता है.



पहली बार जगह पाने वाले ऑलराउंडर जेम्स कोल्स के बारे में जानें

जेम्स कोल्स 16 साल और 157 दिन की उम्र में द ओवल में सरे के खिलाफ बॉब विलिस ट्रॉफी में मौका मिलने पर ससेक्स के सबसे युवा फर्स्ट-क्लास (प्रथम श्रेणी) डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने थे. वह मुख्य रूप से बल्लेबाज हैं और बाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग करते हैं. लेकिन बल्लेबाजी दाएं हाथ से ही करते हैं. कोल्स ने किशोरावस्था में ही अपना पहला फर्स्ट-क्लास शतक बना लिया था और जल्द ही उन्हें इंग्लैंड लायंस में पहचान मिल गई. साल 2025 में उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप के डिवीज़न वन में ससेक्स की वापसी पर उनकी बल्लेबाजी को मजबूती दी और पहली बार एक सीजन में 1000 से अधिक रन बनाने के सफर में चार शतक जड़े.

कोल्स ऑक्सफोर्डशायर क्रिकेट बोर्ड के साथ ससेक्स की 'खिलाड़ी विकास साझेदारी' (प्लेयर डेवलपमेंट पार्टनरशिप) की खोज हैं. उन्होंने ऑक्सफोर्ड के मैग्डलेन कॉलेज स्कूल से पढ़ाई की है. अपने फर्स्ट-क्लास डेब्यू पर उन्होंने रोरी बर्न्स, बेन फोक्स और जेमी स्मिथ को आउट कर मैच में 35 रन देकर 3 विकेट लिए. और साथ ही नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए 21 रन भी बनाए. उन्होंने 2021 सीजन की शुरुआत में एक पेशेवर (प्रोफेशनल) अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद वह वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए इंग्लैंड अंडर-19 टीम में चुने जाने से पहले उन्होंने रॉयल लंदन कप में अपना लिस्ट ए डेब्यू किया. उन्होंने उस सर्दी में श्रीलंका का दौरा किया और कैरिबियन में अंडर-19 विश्व कप के लिए टीम में शामिल किए गए.

उनका पहला सीनियर शतक 2023 में होव में ग्लेमोर्गन के खिलाफ आया था और उन्होंने टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए सीजन के अंत तक दो और शतक बनाए. सर्दियों के दौरान उन्हें इंग्लैंड लायंस से बुलावा आया जहां कोल्स ने भारत ए के खिलाफ चार दिवसीय मैच में अपना डेब्यू किया. अगले गर्मियों के सीजन में उन्होंने अपने टी20 खेल का दायरा बढ़ाया. इससे ससेक्स को ब्लास्ट के फाइनल्स डे तक पहुंचने में मदद मिली और उन्हें 'द हंड्रेड' में साउदर्न ब्रेव के लिए वाइल्डकार्ड खिलाड़ी के रूप में चुना गया.

इंग्लैंड वनडे टीम इस प्रकार है:

हैरी ब्रूक (कप्तान), टॉम बैंटन (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, जो रूट, बेन डकेट, जोस बटलर (विकेटकीपर), विल जैक्स, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जेम्स कोल्स, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद और जोश टंग



वनडे सीरीज का कार्यक्रम