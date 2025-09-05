विज्ञापन
शिखर धवन से ईडी ने की इतने घंटों तक पूछताछ, इस केस में उलझते दिख रहे पूर्व बल्लेबाज

Shikhar Dhawan: शिखर धवन को उम्मीद नहीं होगी कि उन्हें इतने घंटे तक कडे़े सवालों से गुजरना पड़ेगा

शिखर धवन से ईडी ने की इतने घंटों तक पूछताछ, इस केस में उलझते दिख रहे पूर्व बल्लेबाज
भारत के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन
  • शिखर धवन को अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में आठ घंटे तक प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की
  • धवन से वन एक्स बेट नामक अवैध सट्टेबाजी ऐप से उनके संबंधों के बारे में बयान दर्ज किया गया है
  • एजेंसी इस ऐप से जुड़े विज्ञापनों के जरिए धवन के संबंधों की जांच कर रही है
नयी दिल्ली:

भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन वीरवार को एक  कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उनसे लगभग आठ घंटे तक पूछताछ की गई. वह मध्य दिल्ली स्थित निदेशालय के कार्यालय में सुबह 11 बजे पहुंचे और शाम 7 बजे के बाद वहां से निकले. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी ने ‘वन एक्स बेट' नामक एक अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी इस जांच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया.

ऐसा माना जा रहा है कि 39 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ विज्ञापनों के ज़रिए इस ऐप से जुड़े हैं. ईडी पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके संबंधों को समझना चाहता है. एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े ऐसे कई मामलों की जांच कर रही है जिन पर कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने या भारी कर चोरी का आरोप है.

पिछले महीने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से इस मामले में पूछताछ की गई थी. आने वाले दिनों में एजेंसी द्वारा ऐसे और भी खिलाड़ियों और मशहूर हस्तियों से पूछताछ किए जाने की उम्मीद है. केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कानून लाकर वास्तविक धन वाली ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है. मार्केट विश्लेषण फर्मों और जांच एजेंसियों के अनुसार भारत में 22 करोड़ लोग ऐसे आनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें से आधे नियमित प्रयोग करने वाले हैं.

Shikhar Dhawan, Suresh Kumar Raina, India, Cricket
