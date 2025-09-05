शिखर धवन से ईडी ने की इतने घंटों तक पूछताछ, इस केस में उलझते दिख रहे पूर्व बल्लेबाज

- शिखर धवन को अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में आठ घंटे तक प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की
- धवन से वन एक्स बेट नामक अवैध सट्टेबाजी ऐप से उनके संबंधों के बारे में बयान दर्ज किया गया है
- एजेंसी इस ऐप से जुड़े विज्ञापनों के जरिए धवन के संबंधों की जांच कर रही है
भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन वीरवार को एक कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उनसे लगभग आठ घंटे तक पूछताछ की गई. वह मध्य दिल्ली स्थित निदेशालय के कार्यालय में सुबह 11 बजे पहुंचे और शाम 7 बजे के बाद वहां से निकले. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी ने ‘वन एक्स बेट' नामक एक अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी इस जांच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया.
VIDEO | Delhi: Former cricketer Shikhar Dhawan leaves from Enforcement Directorate (ED) office after being questioned in an alleged illegal betting app-linked money laundering case.— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz)
STORY | Shikhar Dhawan appears… pic.twitter.com/bWCbWOEg0n
ऐसा माना जा रहा है कि 39 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ विज्ञापनों के ज़रिए इस ऐप से जुड़े हैं. ईडी पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके संबंधों को समझना चाहता है. एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े ऐसे कई मामलों की जांच कर रही है जिन पर कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने या भारी कर चोरी का आरोप है.
पिछले महीने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से इस मामले में पूछताछ की गई थी. आने वाले दिनों में एजेंसी द्वारा ऐसे और भी खिलाड़ियों और मशहूर हस्तियों से पूछताछ किए जाने की उम्मीद है. केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कानून लाकर वास्तविक धन वाली ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है. मार्केट विश्लेषण फर्मों और जांच एजेंसियों के अनुसार भारत में 22 करोड़ लोग ऐसे आनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें से आधे नियमित प्रयोग करने वाले हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं