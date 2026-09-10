ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन ने रचा इतिहास, साउथ जोन को हराकर 13 साल बाद जीती दलीप ट्रॉफी

ईस्ट जोन ने पिछले 12 सेशन में अपने दबदबे को 13 साल बाद दिलीप ट्रॉफी की जीत में बदला. गुरुवार को फाइनल के पांचवें और आखिरी दिन, उन्होंने पहली पारी में मिली भारी बढ़त के दम पर साउथ ज़ोन को हरा दिया. ईस्ट जोन ने अपनी दूसरी पारी में सात विकेट पर 388 रन बनाए, जिससे उनकी कुल बढ़त 760 रन हो गई, हालांकि मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ. मोहम्मद कौनीयन कुरैशी ने इस मैच में नाबाद 116 रन बनाकर शतक लगाने वालों की लिस्ट में अपना नाम शामिल किया. यह उनके दो मैचों के फर्स्ट-क्लास करियर का पहला शतक था.

कुरैशी ने सातवें विकेट के लिए अनुकूल रॉय (64) के साथ 150 रन जोड़े और बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ सीवी मिलिंद की गेंद पर दो रन लेकर यह मुकाम हासिल किया, लेकिन दोपहर 2:10 बजे जब टीमों ने हाथ मिलाकर मैच ड्रॉ होने का संकेत दिया, उससे बहुत पहले ही ईस्ट ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी. उन्होंने अपनी पहली पारी में 708 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिससे उन्हें 372 रनों की बढ़त मिली थी.

ईस्ट की दूसरी पारी मैच में उनके दमदार प्रदर्शन का ही सिलसिला थी. दिन की शुरुआत पांच विकेट पर 212 रन से करते हुए, ईशान किशन की कप्तानी वाली टीम को साउथ के दिशाहीन गेंदबाज़ों से शायद ही कोई परेशानी हुई. अनुभवी मोहम्मद सिराज ने कुछ देर तक जोश और तेज़ी के साथ गेंदबाज़ी की. व्यक्तिगत नज़रिए से तो यह अच्छा था, लेकिन बाकी मामलों में उनकी कोशिश बेकार रही. सिराज को साथ न मिलना और कमज़ोर बल्लेबाज़ी साउथ की टीम के गलत चयन को भी दिखाती है.

साउथ मैनेजमेंट ने करुण नायर, मयंक अग्रवाल और साई किशोर जैसे अच्छे फ़ॉर्म वाले और साबित हो चुके खिलाड़ियों को नज़रअंदाज़ किया और उनकी जगह आए खिलाड़ी कभी भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन ईस्ट ज़ोन के कई खिलाड़ियों ने ऐसा किया.

कप्तान किशन ने पहली पारी में शानदार 270 रन बनाकर रेड-बॉल क्रिकेट के लिए अपनी तैयारी साबित की, जबकि अनुभवी मोहम्मद शमी, जो अपना 100वां फर्स्ट-क्लास मैच खेल रहे थे, ने ज़बरदस्त प्रदर्शन से कई युवा खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया. कुमार कुशाग्र ने अपना छठा फर्स्ट-क्लास शतक लगाया, जबकि झारखंड के उनके साथी खिलाड़ी शिखर मोहन ने शानदार और संयमित अंदाज़ में अर्धशतक जड़ा.

सबसे बड़ी बात यह है कि ईस्ट टीम की कप्तानी करते हुए किशन ने बेहतरीन रणनीतिक समझ भी दिखाई. जब टीम ने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया, तो किशन का मुख्य मकसद बिल्कुल साफ था - साउथ टीम के 10 विकेट लेना और पहली पारी में बढ़त हासिल करना. 28 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी योजना के बारे में विस्तार से बताया.

"मुझे लगता है कि जब आप टीम के कप्तान होते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हालात की समझ. हमने लगभग दो दिन तक बल्लेबाज़ी की, है ना? अब, एक टीम के तौर पर हम जानते हैं कि यह असल में पहली पारी के आधार पर जीत-हार का मुकाबला है. "इसलिए, हमारा मुख्य काम उन शुरुआती 10 विकेटों को लेना और बढ़त हासिल करना था. अगर हमें पहली पारी में बढ़त मिल जाती है (इतनी कि फॉलो-ऑन दिया जा सके), तो मैं चिलचिलाती गर्मी में दोबारा मैदान पर क्यों उतरना चाहूंगा?" किशन ने कहा.

उनकी बातों से घरेलू नॉकआउट मैचों को नतीजे तक पहुँचाने के लिए पाँच दिनों तक खींचने की मंशा और सिर्फ़ पहली पारी की बढ़त के दम पर खिताब जीतने की कोशिश करने वाली टीमों के बीच का सीधा टकराव झलकता है, लेकिन उनके और ईस्ट टीम के लिए, अब ऐसे तकनीकी मामलों में उलझने के बजाय लंबे समय से प्रतीक्षित सफलता का जश्न मनाने का समय है.