दुनिया का इकलौता गेंदबाज, जिसने एक ..दो ..तीन नहीं बल्कि 7 बार हैट्रिक लेकर रचा है इतिहास, आजतक नहीं टूट पाया महारिकॉर्ड

Most hat-tricks in career in First Class Cricket: किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे बड़ा सपना हैट्रिक विकेट हासिल करना है. चाहे कोई सा भी फॉर्मेट है, यदि गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेने में सफल होता है तो उसे फैन्स और पूरी दुनिया याद करती है. टेस्ट क्रिकेट में अब तक कुल 46 हैट्रिक हो चुके हैं तो वहीं, वनडे में अब तक 50 हैट्रिक हो चुकी हैं. इसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी गेंदबाजों ने हैट्रिक लेने का कमाल किया है. आज हम उस गेंदबाज के बारे में जानेंगे जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक नहीं बल्कि 7 बार हैट्रिक लेकर इतिहास रचा था. वह गेंदबाज कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड के डग राइट (Doug Wright) हैं. डग राइट (Douglas Vivian Parson Wright) ने इंग्लैंड के लिए 34 टेस्ट और 497 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेले हैं. टेस्ट में (Doug Wright Career Stats) ने 108 विकेट लेने में सफलता हासिल की तो वहीं, फर्स्ट क्लास में उनके नाम 497 मैच में 2056 विकेट चटकाए हैं.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज (Most hat-tricks in career in FC)

डग राइट ने 1932-1957 तक क्रिकेट खेला, इस दौरान उन्होंने 497 फर्स्ट क्लास मैचों में कुल 7 बार हैट्रिक लेकर इतिहास बनाया है. डग राइट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा हैट्रिक विकेट लेने वाल गेंदबाज हैं. इंग्लैंड के लेग स्पिनर के द्वारा बनाया गया यह रिकॉर्ड टूटना लगभग न के बराबार है. डग राइट ने केंट के लिए खेलते हुए यह कमाल अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में किया है. वहीं, इस मामले में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के ही टॉम गोडार्ड (Tom Goddard) हैं जिन्होंने ग्लूस्टरशायर के लिए खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 हैट्रिक हासिल किए हैं. इसके साथ-साथ स्कोफील्ड हेघ (Schofield Haigh) ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5 बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा हैट्रिक (Most hat-tricks in career in First Class Cricket)

7 - डग राइट (केंट)

6 -टॉम गोडार्ड (ग्लूस्टरशायर)

6 - चार्ली पार्कर (ग्लूस्टरशायर)

5 - स्कोफील्ड हाइ (यॉर्कशायर)

5 - वैलंस जुप (ससेक्स और नॉर्थम्पटनशायर)

अबतक नहीं कोई तोड़ सका है यह रिकॉर्ड

क्रिकेट में कुछ ऐसे रिक़ॉर्ड होते हैं जो टूटने के लिए नहीं बने हैं. ऐसा ही डग राइट के द्वारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनाया गया यह रिकॉर्ड है. जिसे आजतक कोई भी गेंदबाज फर्स्ट क्लास तो दूर इंटरनेशनल क्रिकेट (Most hat-tricks in international cricket) में भी नहीं तोड़ पाया है. इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो श्रीलंका के लसिथ मलिंगा ने 5 हैट्रिक लिए हैं. उनकी 3 हैट्रिक वनडे क्रिकेट में और 2 T20I क्रिकेट में आई हैं, और वे अब तक के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं. उनकी पहली हैट्रिक 28 मार्च 2007 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ आई थी और फिर उनकी दूसरी हैट्रिक ICC वनडे वर्ल्ड कप 2011 में केन्या के खिलाफ़ आई .

इसके बाद उसी साल श्रीलंकाई पेसर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ हैट्रिक विकेट लेने का कमाल किया था. T20Iक्रिकेट में, मलिंगा ने बांग्लादेश और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ हैट्रिक ली थी. उन्होंने 2019 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ 4 गेंदों में 4 विकेट लिए थे, जब उनकी दूसरी हैट्रिक हुई थी.

डग राइट का 14 साल तक का रहा था इंटरनेशनल करियर

डग राइट ने साल 1938 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेलकर अपना डेब्यू किया था और साथ ही अपना आखिरी टेस्ट मैच 1951 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. डग राइट एक बेहतरीन इंग्लिश लेग स्पिनर थे. डग राइट ने दस बार एक सीज़न में 100 विकेट लेने का कमाल किया था. वहीं, साल 1954 में, डग राइट केंट के पहले पेशेवर कप्तान बने थे. साल 1957 में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया. 1998 में इस क्रिकेट के महान दिग्गज का निधन हो गया था.