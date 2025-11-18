विज्ञापन
AUS vs ENG: एशेज में '5 हजार' से ज्यादा रन बनाने वाला कौन है इकलौता बल्लेबाज? जानकर आप भी कहेंगे नाम ही काफी है

Don Bradman Five Thousand Ashes Run: एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 142 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि इंग्लैंड की टीम ने 110 मुकाबले जीते हैं.

AUS vs ENG: एशेज में '5 हजार' से ज्यादा रन बनाने वाला कौन है इकलौता बल्लेबाज? जानकर आप भी कहेंगे नाम ही काफी है
Don Bradman Five Thousand Ashes Run
  • एशेज में कुल 345 टेस्ट मैच खेले गए हैं और डॉन ब्रैडमैन ने पांच हजार से अधिक रन बनाए
  • डॉन ब्रैडमैन ने एशेज में 37 मुकाबलों की 63 पारियों में 89.78 की औसत से पांच हजार अंकों से अधिक रन बनाए
  • ब्रैडमैन ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 6996 रन बनाए और उनका औसत 99.94 था, जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
Don Bradman Five Thousand Ashes Run AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच साल 1882 से अब तक एशेज में कुल 345 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान सिर्फ एक ऐसा बल्लेबाज है, जिसने '5 हजार' रन के आंकड़े को छुआ. यह रिकॉर्ड 'डॉन ब्रैडमैन' के नाम है. ऑस्ट्रेलिया के इस महानतम बल्लेबाज ने साल 1928 से 1948 के बीच एशेज में कुल 37 मुकाबले खेले, जिसकी 63 पारियों में 89.78 की औसत के साथ 5,028 रन बनाए. इस दौरान ब्रैडमैन के बल्ले से 19 शतक और 12 अर्धशतक निकले. इस बीच उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 334 रन की पारी भी खेली. ब्रैडमैन ने एशेज में 400 से ज्यादा चौके लगाए हैं.

सर डॉन ब्रैडमैन के टेस्ट करियर को देखें, तो उन्होंने 52 मुकाबलों की 80 पारियों में 99.94 की औसत के साथ कुल 6,996 रन बनाए. इस दौरान ब्रैडमैन ने 29 शतक और 13 अर्धशतक अपने नाम किए. टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत 99.94 रहा. टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ औसत के मामले में कोई अन्य बल्लेबाज ब्रैडमैन के आस-पास तक नहीं है.

एशेज में डॉन ब्रैडमैन के बाद सर्वाधिक रन जॉन बेरी हॉब्स के नाम हैं, जिन्होंने साल 1908 से 1930 के बीच 41 टेस्ट मुकाबलों में 54.26 की औसत के साथ 3,636 रन जुटाए.

स्टीव स्मिथ ने एशेज के 37 मुकाबलों में 56.01 की औसत के साथ 3,417 रन बनाए. वहीं, एलन बॉर्डर ने 55.55 के साथ 3,222 रन अपने नाम किए. एशेज सीरीज में 3 हजार रन का आंकड़ा छूने वालों में स्टीव वॉ (3,173) और डेविड इवोन गॉवर (3,037) का नाम भी शामिल है.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच आगामी एशेज सीरीज का पहला मैच 21 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा, जिसके बाद 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में दूसरे मुकाबले की शुरुआत होगी. सीरीज का तीसरा मैच एडिलेड में 17 दिसंबर से खेला जाना है. दोनों देश 26 दिसंबर से मेलबर्न में सीरीज का चौथा मुकाबला खेलेंगे. अंतिम मैच 4 जनवरी से सिडनी में आयोजित होगा.

एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 142 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि इंग्लैंड की टीम ने 110 मुकाबले जीते हैं.

