दिनेश कार्तिक ने संजू सैमसन का किया बचाव, बोले- वैभव सूर्यवंशी को खेलने का हक हासिल करना होगा

Dinesh Karthik on Sanju Samson vs Vaibhav Sooryavanshi: दिनेश कार्तिक ने विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन के खराब फॉर्म के बावजूद उनका समर्थन किया है और कहा है कि टीम मैनेजमेंट वैभव को प्लेइंग XI में शामिल करने की बढ़ती मांगों को न मानें. सैमसन बल्ले से संघर्ष कर रहे हैं और लगातार तीन मैच में फ्लॉप रहे हैं, जिसके कारण 15 साल के वैभव को मौका देने की मांग जोर पकड़ रही है. हालांकि, कार्तिक का मानना ​​है कि भारत के मैनेजमेंट को अनुभवी कीपर का समर्थन जारी रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2026 T20 वर्ल्ड कप में मैच जिताने वाले प्रदर्शन किए थे और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया था.

क्रिकबज पर बात करते हुए, दिनेश कार्तिक ने अपनी राय दी और कहा. "संजू सैमसन एक बार फिर थोड़े असफल रहे हैं, अब लगातार 3 पारियों में खराब प्रदर्शन के कारण वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल करने की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि संजू सैमसन, जो वर्ल्ड कप में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहे थे, अभी दबाव में हैं.."

कार्तिक ने आगे कहा कि "हालांकि वैभव को लेकर उत्साह समझ में आता है, लेकिन भारतीय प्लेइंग XI में जगह सिर्फ़ हाइप के आधार पर नहीं, बल्कि लगातार विकास की प्रक्रिया से हासिल की जानी चाहिए, मुझे पता है कि पूरी क्रिकेट दुनिया यही कहेगी कि 'वैभव सूर्यवंशी को टीम में कब शामिल किया जाएगा?' यह बात समझ में आती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वे संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी का समर्थन करेंगे, क्योंकि कुछ महीने पहले वर्ल्ड कप में दबाव के बावजूद उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए हमें उनका समर्थन करना चाहिए. वैभव को इस XI में खेलने का हक हासिल करना होगा, भले ही वह बेहद प्रतिभाशाली हों, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे."

कार्तिक की ये बातें ऐसे समय में आई हैं जब लगातार खराब स्कोर के कारण सैमसन पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि वैभव के शानदार उदय ने उन्हें देश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में से एक बना दिया है. इस युवा खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में पहले ही प्रभावित किया है, लेकिन दिनेश कार्तिक का मानना ​​है कि धैर्य रखना ही सही तरीका है और समय आने पर ही वैभव को डेब्यू कैप मिल सकता है.

ये भी पढ़ें- राहुल द्रविड़ के बेटे समित का तूफानी अंदाज, टी20 लीग में दिखाया 360 डिग्री अवतार

ये भी पढ़ें- संजू सैमसन को ड्रॉप कर वैभव सूर्यवंशी को देना चाहिए मौका? चेतेश्वर पुजारा ने दिया जवाब

ये भी पढ़ें- IND vs ENG: अभिषेक शर्मा का टी-20 में तहलका, सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड