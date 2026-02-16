'असली धुरंधर, फुल कंबल कुटाई', वीरेंद्र सहवाग ने भारत की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे

IND vs PAK: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर न सिर्फ शानदार जीत दर्ज की, बल्कि सुपर 8 में भी अपनी जगह पक्की कर ली। इस रोमांचक मुकाबले के बाद देशभर में जश्न का माहौल देखने को मिला, पूर्व क्रिकेटर भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम के मजे भी रहे हैं. भारत के पूर्व दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर पाकिस्तान की जमकर कुटाई की है.

सहवाग ने अपने पोस्ट में ईशान किशन को असली धुरंधर माना है, सहवाग ने लिखा, "ईशान किशन असली धुरंधर की तरह खेले. सभी छोटी टीमों में से पाकिस्तान को हराना भारत के लिए सबसे आसान लग रहा था क्योंकि T-20 क्रिकेट में उनका 17वीं सदी का अप्रोच था, और उन्हें हमेशा की तरह अच्छी हार मिली। फुल कंबल कुटाई.

Ishan Kishan played like a real Dhurandhar. Among all minnows Pakistan looked like the easiest to beat for Bharat because of their 17th century approach to T-20 cricket, and they have taken a proper beating as usual. Full kambal kuttai. #t20worldcup2026 — Virrender Sehwag (@virendersehwag) February 15, 2026

इसके अलावा महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ज़बरदस्त जीत की तारीफ़ की, और पावरप्ले के असर और टीम के ऑल-राउंड प्रदर्शन पर ज़ोर दिया. तेंदुलकर ने X पर लिखा, "पावरप्ले में ही इंडिया ने गेम उनसे छीन लिया. पहली इनिंग में ईशान किशन और दूसरी इनिंग में हमने जो ज़बरदस्त बॉलिंग देखी, उसने सारा फ़र्क पैदा कर दिया. हम हमेशा ड्राइवर की सीट पर थे. इंडिया ने आज रात कमाल कर दिया."

The powerplay was where India took the game away from them.



Ishan Kishan in the first innings, and the clinical bowling we saw in the second innings, made all the difference.



We were always in the driver's seat. India rocked it tonight!🇮🇳 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 15, 2026

भारत की इस जीत ने न सिर्फ टूर्नामेंट में उसकी स्थिति मजबूत की है, बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के चेहरों पर खुशी भी ला दी है. सुपर 8 में प्रवेश के साथ भारतीय टीम ने खिताब की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाया है.