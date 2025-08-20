अरे भाई व्हाट्सऐप कर देता... युजवेंद्र चहल के 'शुगर डैडी' टी-शर्ट स्टंट पर धनश्री वर्मा ने तोड़ी चुप्पी

Dhanashree Verma vs Yuzvendra Chahal: भारत के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Dhanashree Verma on Yuzvendra Chahal) ने धनश्री वर्मा से तलाक के बाद मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के साथ अपने संघर्ष के बारे में खुल कर बात की थी और साथ ही तलाक के लिए कोर्ट जाते वक्त भारतीय स्पिनर ने उस बात का भी जिक्र किया जब उन्होंने अदालत में पेशी के दौरान ‘‘अपने शुगर डैडी स्वयं बनें‘‘ लिखी टी-शर्ट पहनी थी. उन्होंने कहा था कि, ‘‘मैं कोई ड्रामा नहीं चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ़ से कुछ हुआ.इसलिए मैंने टी-शर्ट के ज़रिए अपना संदेश दिया. मैंने किसी को गाली नहीं दी. ''

अब उनकी पूर्व वाइफ धनश्री ने इसको लेकर रिएक्ट किया है. ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे से बात करते हुए धनश्री ने कहा, "मुझे अभी भी याद है जब मैं वहां खड़ी थी और फैसला सुनाया जाने वाला था. भले ही हम मानसिक रूप से इतने अच्छे से तैयार थे, मैं बहुत भावुक हो गई थी. मैं सबके सामने चिल्लाने लगी. मैं यह भी व्यक्त नहीं कर सकती कि मैं उस समय क्या महसूस कर रही थी. मुझे बस इतना याद है कि मैं बस रोती रही, मैं बस चिल्ला रही थी और रो रही थी. यह सब हुआ, और वह (चहल) वहां से पहले बाहर चला गया".

धनश्री ने युजवेंद्र के 'शुगर डेडी' वाली टी-शर्ट पहनने को लेकर भी रिएक्ट किया और कहा, " युजवेंद्र अपने तलाक का सार्वजनिक रूप से तमाशा बनाने के बजाय इसे निजी रखना चाहते थे, आप जानते हैं कि लोग आपको दोषी ठहराएंगे, इससे पहले कि मुझे पता चले कि यह टी-शर्ट स्टंट हुआ है, हम सभी जानते थे कि लोग इसके लिए मुझे दोषी ठहराएंगे." धनश्री ने आगे कहा, "अरे भाई, व्हाट्सएप कर देता है...टी-शर्ट क्यों पहनना है?"

एशिया कप टी20 टीम में भी नहीं हुआ चहल का चयन

युजवेंद्र चहल का एशिया कप की टीम में चयन नहीं हुआ है. चहल ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच 2023 में खेला था. वह लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं. इस समय चहल नॉर्थम्पटनशर के लिए काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं.