मिनटों में ही टूट गया रिकॉर्ड...ऑक्शन में बेबी डिविलियर्स पर हुई पैसों की बारिश, नीलामी में मिली इतनी रकम

Dewald Brevis Becomes Most Expensive Player In SA20: दक्षिण अफ्रीका की टी20 क्रिकेट लीग SA20 के अगले सीजन के लिए हुई खिलाड़ियों की नीलामी में 'बेबी डिविलियर्स' डेवाल्ड ब्रेविस पर पैसों की बारिश हुई है. प्रिटोरिया कैपिटल्स ने उन्हें 16.5 मिलियन रैंड में खरीदा. भारतीय करेंसी में यह करीब 8 करोड़ 30 लाख रुपये होते हैं. डेवाल्ड ब्रेविस अब लीग इतिहास के सबसे मंहगे खिलाड़ी बन चुके हैं. चंद ही मिनटों में उन्होंने एडन मार्करम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन पर डरबन सुपर जायंट्स ने 14 मिलियन रैंड की बोली लगाई. बता दें, 26 दिसंबर से लीग के चौथे सीजन की शुरुआत होने वाली है.

डेवाल्ड ब्रेविस ने आईपीएल 2025 में धमाकेदार प्रदर्शन किया था. ऐसे में जॉबर्ग सुपर कैपिटल्स ने उन पर बोली लगाने की शुरुआत की. इस दौरान पार्ल रॉयल्स ने भी दिलचस्पी दिखाई. हालांकि, जैसे ही बोली 11 मिलियन रैंड पहुंची पार्ल रॉयल्स पीछे हटी और प्रिटोरिया कैपिटल्स ने एंट्री ली. आखिरी में जॉबर्ग सुपर कैपिटल्स ने हटने का फैसला लिया और प्रिटोरिया कैपिटल्स ने डेवाल्ड ब्रेविस को अपनी टीम में शामिल किया.

डेवाल्ड ब्रेविस के लिए बोली लगाने पर सौरव गांगुली ने कहा,"बहुत खुश हूं, वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है. हमारी पिच और प्रिटोरिया में हमारे मैदान पर, मुझे उम्मीद है कि वह अच्छा प्रदर्शन करेगा. पिछले एक साल में उसका खेल आगे बढ़ा है और वह गेम-चेंजर है." बता दें, डेवाल्ड ब्रेविस पर बोली लगाने के लिए प्रिटोरिया कैपिटल्स ने अपने पर्स का 51.5 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया.

सौरव गांगुली ने ब्रेविस को लेकर आगे कहा,"मुझे लगता है कि वह एक जबरदस्त प्रतिभा है. पिछले डेढ़ साल में उसके खेल में वास्तव में प्रगति हुई है, जैसा कि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा था. उस दौरे पर, उसने दिखाया कि वह गेम-चेंजर है, और टी20 क्रिकेट में आपको यही चाहिए. पैसे के साथ प्रदर्शन. 16.5 मिलियन रुपये को छोड़कर, मेरा मानना ​​​​है कि वह एक शानदार प्रतिभा है. वह स्पिन को बहुत अच्छी तरह से खेलता है, जो बेहद महत्वपूर्ण है, और सब कुछ ध्यान में रखते हुए, इसीलिए उसने ऐसा किया."

एडन मार्करम पर डरबन सुपर जायंट्स ने 12.40 मिलियन रैंड की बोली लगाई थी. लेकिन सनराइजर्स ने अपने पूर्व कप्तान पर आरटीएम का प्रयोग किया. डरबन सुपर जायंट्स ने इसके बाद बोली बढ़ाकर 14 मिलियन की. लेकिन फिर काव्या मारान ने पीछे हटने का फैसला लिया और एडन मार्करम डरबन सुपर जायंट्स के हो गए.

