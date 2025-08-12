विज्ञापन
डेवाल्ड ब्रेविस का डबल धमाल, टी20 करियर का पहला शतक जड़कर रच दिया इतिहास

Dewald Brevis: डेवाल्ड ब्रेविस ने 41 गेंदों में अपने टी20ई. करियर का पहला शतक लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया.

डेवाल्ड ब्रेविस का डबल धमाल, टी20 करियर का पहला शतक जड़कर रच दिया इतिहास
Dewald Brevis Maiden T20I Century SA vs AUS
  • ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 218 रन बनाए
  • डेवाल्ड ब्रेविस ने 41 गेंदों में शतक लगाकर दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरा सबसे तेज टी20I शतक पूरा किया
  • ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका के सबसे युवा टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं
Dewald Brevis Second Fastest T20I Century AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर कुल 218 रन बनाकर जीत के लिए शानदार लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर लगा दिया. अफ्रीकी पारी का आगाज एडन मर्कराम और रिकेल्टन ने किया लेकिन ये ओपनिंग जोड़ी बड़ी साझेदारी नहीं कर सकी और पहला झटका 34 रन के स्कोर पर लगा. इसके बाद प्रिटोरियस 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और फिर बारी आई डेवाल्ड ब्रेविस की और उन्होंने तूफानी पारी खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरा सबसे तेज टी20I शतक पूरा किया है.

शॉर्ट बॉल को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ पुल करते हुए उन्होंने शानदार अंदाज़ में शतक पूरा किया. इसके साथ ही ब्रेविस, दक्षिण अफ्रीका के लिए टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज भी बन गए हैं. ब्रेविस ने 41 गेंदों में शतक लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया. नाबाद शतकीय पारी खेलते हुए ब्रेविस ने 56 गेंदों में 125 रनों की पारी खेली और 223.21 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने इस दौरान 8 छक्के और 12 चौके लगाए.

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (दक्षिण अफ्रीका)

120*डेवाल्ड ब्रेविस बनाम ऑस्ट्रेलिया डार्विन 2025
119 फाफ डू प्लेसिस बनाम वेस्टइंडीज जोबर्ग 2015
117रिचर्ड लेवी बनाम न्यूजीलैंड हैमिल्टन 2012
117 रीजा हेंड्रिक्स बनाम पाकिस्तान सेंचुरियन 2024
114*मॉर्न वैन विक बनाम वेस्टइंडीज डरबन 2015

ऑस्ट्रेलिया में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर

125*डेवाल्ड ब्रेविस बनाम ऑस्ट्रेलिया डार्विन 2025
124*शेन वॉटसन बनाम भारत सिडनी 2016
120*ग्लेन मैक्सवेल बनाम वेस्टइंडीज एडिलेड 2024

